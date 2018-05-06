Kuzey Kore'den ABD'ye: Son ver!

Kuzey Kore, ABD'nin kendisine yönelik baskı ve askeri tehditten vazgeçmesi yönünde çağrıda bulundu

Kuzey Kore'den ABD'ye: Son ver!
Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir  yetkili, Kore Merkez Haber Ajansı'na (KCNA) verdiği mülakatta, ABD'nin tehdit ve  baskısının nükleer programla ilgili sorunun çözümüne yardımcı olmayacağını  söyledi.

Yetkili, Kore Yarımadası'nda barış ve uzlaşmaya yönelik adımlar  atılırken, ABD'nin Kuzey Kore'yi kasıtlı olarak kışkırtmaya çalıştığını öne  sürdü.


22 MAYIS'TA BİR ARAYA GELİYORLAR


ABD'nin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ifade eden yetkili, ABD'nin,  Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması niyetini, sanki  baskı ve yaptırımlar sonucunda açıklamış gibi bir izlenim vermeye çalıştığını  belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump mayıs başında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore  lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmenin Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki  Barış Evi'nde olabileceğini söylemişti.

Öte yandan Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in 22  Mayıs'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği açıklanmıştı.


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