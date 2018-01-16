SON DAKİKA

Kuzey Kore’den Donald Trump’a: Kuduz köpeğin havlaması

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ABD Başkanı Donald Trump'ın “nükleer düğmesinin boyutu” hakkındaki mesajına yanıtı iki hafta sonra geldi. Devletin çıkardığı gazetede Trump'ın bu sözleri 'deli saçması' ve 'kuduzköpeğin havlaması' olarak nitelendirildi. 

16 Ocak 2018, Salı 16:25
Kuzey Kore’den Donald Trump’a: Kuduz köpeğin havlaması
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un 'nükleer düğmesinin boyutu' ile ilgili açıklamasına yanıt, Kuzey Kore'nin iktidar partisinin resmi gazetesi Rodong Sinmun'un son baskısında geldi.

Gerilim tartışmalı tweetinde Donald Trump’ın, Kuzey Kore liderine karşı yeni yılda masasına nükleer bir düğme yaptığını ve bu düğmenin Kim’in "düğmesi”nden "daha büyük ve daha güçlü" olduğunu yazmasıyla başladı.

Trump'un aksine, Kim'in bir Twitter sayfası yok, bu yüzden yanıt vermesi haftalar sürebiliyor.

Kim, daha önce Trump için “bunak” kelimesini kullanmıştı, ABD Başkanı Trump ise Kim’e “küçük roket adam” ismini takmıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Rusya'da bakım için çatıya çıkan adam donarak öldü

Rusya'da bakım için çatıya çıkan adam donarak öldü
Cakarta'daki borsa binasındaki asma katın çökme anı

Cakarta'daki borsa binasındaki asma katın çökme anı
ABD'de 13 çocuğunu eve zincirleyen çift yakalandı

ABD'de 13 çocuğunu eve zincirleyen çift yakalandı
Sibirya'daki dünyanın en soğuk köyü unvanlı Oymyakon eksi 62 derece ile rekor tazeledi

Sibirya'daki dünyanın en soğuk köyü unvanlı Oymyakon eksi 62 derece ile rekor tazeledi
Ünlülerin çıplak görüntülerini yayan iCloud hacker'larına ceza

Ünlülerin çıplak görüntülerini yayan iCloud hacker'larına ceza
Dünyanın en büyük beşinci elması Afrika Lesotho’da bulundu

Dünyanın en büyük beşinci elması Afrika Lesotho’da bulundu

Belçika'da patlama: Çok sayıda yaralı var

Belçika'da patlama: Çok sayıda yaralı var
Rusya’da süpermarkette korkutan yangın

Rusya’da süpermarkette korkutan yangın
Yunanistan'da deprem

Yunanistan'da deprem
Romanya Başbakanı istifa etti

Romanya Başbakanı istifa etti
BAE'de alıkonulan Şeyh Abdullah bin Ali hastaneye kaldırıldı

BAE'de alıkonulan Şeyh Abdullah bin Ali hastaneye kaldırıldı