Kuzey Kore’den Donald Trump’a: Kuduz köpeğin havlaması

Can Hakman

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un 'nükleer düğmesinin boyutu' ile ilgili açıklamasına yanıt, Kuzey Kore'nin iktidar partisinin resmi gazetesi'un son baskısında geldi.Gerilim tartışmalı tweetinde’ın, Kuzey Kore liderine karşı yeni yılda masasına nükleer bir düğme yaptığını ve bu düğmenin Kim’in "düğmesi”nden "daha büyük ve daha güçlü" olduğunu yazmasıyla başladı.Trump'un aksine, Kim'in bir Twitter sayfası yok, bu yüzden yanıt vermesi haftalar sürebiliyor.Kim, daha önce Trump için “bunak” kelimesini kullanmıştı, ABD Başkanı Trump ise Kim’e “küçük roket adam” ismini takmıştı.