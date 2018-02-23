Kuzey Kore'den Guterres'e sert eleştiri

Nazlı Erdol

BM Misyonundan yapılan açıklamada, geçen hafta Münih'te düzenlenen 54. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda'in konuşmasında Kuzey Kore'ye baskı yapmak içintarafından uygulanan sert yaptırımların "sürdürülmesinin kesinlikle şart olduğunu" belirten sözlerine tepki gösterildi. Açıklamada, Guterres'in, ABD'yi temsil eden bir "uşak gibi hareket ediyor göründüğü" ileri sürüldü.Nükleer sorunun ABD'nin "düşmanca politikasından" kaynaklandığı belirtilen açıklamada, Guterres'in sözleri için "pervasızca, tarafsızlığı dikkate almayan ve aşırı ön yargıya dayanan kötü niyetli davranış" ifadeleri kullanıldı.Guterres'in, "mevcut durumun kötüleşmesinde asıl suçlu olan'ye tek bir söz etmediğinin" vurgulandığı açıklamada, BM Genel Sekreteri'nden "bir uyurgezer gibi davranışlar sergilemekten kaçınması" ve "nükleer tehdidin, çok daha sofistike nükleer silahlar geliştiren ABD'den geldiğini anlaması" istendi.Açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer güçlerinin, "ABD'den gelecek olası pervasız ve riskli askeri provokasyonlar ile herhangi bir nükleer tehdide karşı güçlü bir caydırıcı" olduğu savunuldu.