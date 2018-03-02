Kuzey Kore'den kimyasal silah haberlerine ret



KUZEY KORE'DEN KİMYASAL SİLAH AÇIKLAMASI

Can Hakman

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ülkenin resmi yayın kuruluşu olan Kore Merkez Televizyonu kanalında 1 Mart günü yaptığı konuşmada’ın kimyasal silah geliştirmediklerini, üretmediklerini, depolamadıklarını tekrar tekrar bildirdiklerini söyledi. Kuzey Kore’nin bu tür silahlara karşı olduğunu da sözlerine ekledi.Yetkililer, raporların ABD tarafından Kuzey Kore’yi deniz yoluyla ablukaya almak ve Kuzey’e karşı baskı ve yıldırma politikası amacıyla hazırlandığını açıkladı. Bu raporların ABD’nin Suriye’ye yaptığı askeri müdahaleyi meşrulaştırmayı amaçlayan bir yöntem bir olduğunu belirtti.Kuzey Kore, ABD’nin önde gelen gazetelerinden olan Wall Street Journal ve New York Times’ın 28 Şubat günü yayımlanan sayılarında Birleşmiş Milletler araştırmacılarının Kuzey’in, Suriye’ye kimyasal silahlar ve füzeler için malzeme gönderdiği yönündeki bir panelde yaptıkları açıklamalara yer vermesinin üzerine açıklama yaptı.