Kuzey Kore Güney'den uçuş rotası açmak istiyor

Kuzey Kore'nin Güney Kore hava sahasından geçen yeni bir uluslararası uçuş rotası açmak üzere Birleşmiş Milletler Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) başvuruda bulunduğu bildirildi

Kuzey Kore Güney'den uçuş rotası açmak istiyor
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kuzey Koreli yetkililer, başkent Pyongyang'dan üçüncü bir ülkeye yapılacak uçuşlar için Güney Kore'nin batısındaki liman şehri Incheon'un bağlı olduğu uçuş bilgilendirme bölgesini (FIR) kullanmak için ICAO'ya başvurdu.

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Noh Kyu-duk da gazetecilere yaptığı açıklamada Kuzey'in ICAO'ya yaptığı başvuruyu incelemeye aldıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, adımın Kuzey'in dış dünya ile ilişkilerini ve diplomatik erişimini genişletmeye yönelik bir adım olduğu değerlendirmesinde bulundu. Yetkililer, Pyongyang yönetiminin bu yolla BM yaptırımlarının olumsuz etkilerini hafifletmek ve dünyaya "normal" bir devlet olduğu izlenimi vermek istediğine işaret etti.

Pyongyang'ın adımı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında geçen ay sonunda yapılan tarihi liderler zirvesinin ardından geldi. İki ülke liderleri, zirve sonunda imzaladıkları Panmunjom Deklarasyonu ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve mevcut ateşkes durumunun ABD ve Çin'in dahil olacağı 3'lü ve 4'lü görüşmelerle yıl sonuna kadar kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi konusunda anlaşmıştı.

AA
 


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