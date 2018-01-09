Kuzey Kore, Güney Kore'deki olimpiyatlara katılacak

TSİ ile sabaha karşı 04.00'da başlayan görüşme, Kuzey Kore'
nin 2018 Kış Olimpiyat Oyunları
'na olası katılımı ekseninde gerçekleşti. İki ülke arasındaki sınır bölgesinde bulunan askerden arındırılmış Panmunjom köyünde gerçekleşen toplantıda tarafları beşer delege temsil etti. Görüşme iki ülke arasındaki fiili sınır köyü konumunda olan Panmunjom
'daki Barış Evi isimli binada düzenlendi. Toplantıda Kuzey Kore
'nin kafile gönderme kararı çıktı.
Görüşme sonrası Güney Koreli birleşim bakan yardımcısı Chun Hae-sung, "Kuzey, aralarında Ulusal Olimpiyat Komitesi
üyeleri, atletler, taraftarlar, gözlemciler ve taekwondo gösteri takımının da bulunduğu üst düzey bir delegasyon göndermeyi teklif etti" dedi.
GÜNEY KORE'DEN AİLELERİN BİR ARAYA GETİRİLMESİ TEKLİFİ
Öte yandan Güney Kore delegasyonu, Kore Savaşı
nedeniyle birbirinden ayrılmak zorunda kalan aile üyelerinin 16 Şubat'ta geçici olarak bir araya getirilmesini teklif etti. Yine Güney Kore
heyetinin aktardığına göre Kuzey Kore
bu teklife 'diyalog yoluyla barış ve uzlaşıya çalışılması gerektiği' yönünde cevap verdi.
'ÇABA GÖSTERECEĞİZ'
Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon
, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın bir barış festivali haline getirilmesi ve iki Kore arasındaki bağların iyileştirilmesine yönelik ilk adım olması için toplantılarda çaba göstereceğiz" demişti.
Toplantıya ilişkin iyimser sinyaller veren Cho, müzakerelerin bir sonuca bağlanması noktasında 'aceleci olmayacaklarını ve toplantıları sürdürebileceklerini' vurgulamıştı.
Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon ise "İki Kore'nin samimi ve sadık bir tutum takınarak görüşeceği umuduyla burada bulunuyorum" ifadesini kullanmıştı.
1988 YAZ OLİMPİYATLARI VE 2002 DÜNYA KUPASI'NIN ARDINDAN EN BÜYÜK SPOR ORGANİZASYONU
Ülkede 1988 Seul Olimpiyat Oyunları
ve 2002 FIFA Dünya Kupası'
nın ardından düzenlenecek en büyük spor organizasyonu olan Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları, 9-25 Şubat arası Ganwon kentine bağlı Pyeongchang
bölgesinde düzenlenecek. Güney Kore, organizasyonun tanıtımı için de K-Pop (Güney Kore pop müziği) ve K-Drama (Güney Kore dizileri) severlerin yakından tanıdığı isimleri kullanıyor.
Nazlı Erdol