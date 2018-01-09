Kuzey Kore, Güney Kore'deki olimpiyatlara katılacak

GÜNEY KORE'DEN AİLELERİN BİR ARAYA GETİRİLMESİ TEKLİFİ

'ÇABA GÖSTERECEĞİZ'

​1988 YAZ OLİMPİYATLARI VE 2002 DÜNYA KUPASI'NIN ARDINDAN EN BÜYÜK SPOR ORGANİZASYONU

Nazlı Erdol

TSİ ile sabaha karşı 04.00'da başlayan görüşme,nin'na olası katılımı ekseninde gerçekleşti. İki ülke arasındaki sınır bölgesinde bulunan askerden arındırılmış Panmunjom köyünde gerçekleşen toplantıda tarafları beşer delege temsil etti. Görüşme iki ülke arasındaki fiili sınır köyü konumunda olan'daki Barış Evi isimli binada düzenlendi. Toplantıda'nin kafile gönderme kararı çıktı.Görüşme sonrası Güney Koreli birleşim bakan yardımcısı Chun Hae-sung, "Kuzey, aralarındaüyeleri, atletler, taraftarlar, gözlemciler ve taekwondo gösteri takımının da bulunduğu üst düzey bir delegasyon göndermeyi teklif etti" dedi.Öte yandan Güney Kore delegasyonu,nedeniyle birbirinden ayrılmak zorunda kalan aile üyelerinin 16 Şubat'ta geçici olarak bir araya getirilmesini teklif etti. Yineheyetinin aktardığına görebu teklife 'diyalog yoluyla barış ve uzlaşıya çalışılması gerektiği' yönünde cevap verdi., görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın bir barış festivali haline getirilmesi ve iki Kore arasındaki bağların iyileştirilmesine yönelik ilk adım olması için toplantılarda çaba göstereceğiz" demişti.Toplantıya ilişkin iyimser sinyaller veren Cho, müzakerelerin bir sonuca bağlanması noktasında 'aceleci olmayacaklarını ve toplantıları sürdürebileceklerini' vurgulamıştı.Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon ise "İki Kore'nin samimi ve sadık bir tutum takınarak görüşeceği umuduyla burada bulunuyorum" ifadesini kullanmıştı.Ülkedevenın ardından düzenlenecek en büyük spor organizasyonu olan Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları, 9-25 Şubat arası Ganwon kentine bağlıbölgesinde düzenlenecek. Güney Kore, organizasyonun tanıtımı için de K-Pop (Güney Kore pop müziği) ve K-Drama (Güney Kore dizileri) severlerin yakından tanıdığı isimleri kullanıyor.