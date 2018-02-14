Kuzey Kore liderine benzeyen kişi tribünü karıştırdı

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Kore ile Japonya'nın kadın buz hokeyi takımları arasında oynanan maçta, Kuzey Koreli amigo kızların arasına giren ülkenin lideri Kim Jong-un'a benzeyen kişi, güvenlik görevlilerince salondan uzaklaştırıldı
 

Kuzey Kore liderine benzeyen kişi tribünü karıştırdı
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların beşinci gününde, Birleşik Kore ile Japonya'nın kadın buz hokeyi takımları arasındaki B grubu karşılaşması sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Takımı desteklemek için tribündeki yerlerini alan Kuzey Koreli amigo kızlar, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a oldukça benzeyen adamı görünce hayrete düştü. Kızların tezahüratlarına, elindeki bayrağı sallayarak eşlik eden adam, bir süre sonra güvenlik görevlileri tarafından spor salonundan uzaklaştırıldı.



Müsabakayı 4-1 kazanan Japonya Kadın Buz Hokeyi Takımı, olimpiyatlardaki ilk galibiyetini aldı. İsviçre ve İsveç karşısındaki 8-0'lık mağlubiyetler sonrası Japonya'ya da yenilen Kore ise ilk golünü atarak teselli buldu.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bu kez Obama'ya gönderildi! ABD’yi alarma geçiren şüpheli 'beyaz toz'

Bu kez Obama'ya gönderildi! ABD’yi alarma geçiren şüpheli 'beyaz toz'
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: Brexit korkunun değil, umudun kaynağıdır

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: Brexit korkunun değil, umudun kaynağıdır
ABD'li Julia Caples nişanlısının kanını içiyor

ABD'li Julia Caples nişanlısının kanını içiyor
Putin ile görüşmesi hayali çıkan Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti

Putin ile görüşmesi hayali çıkan Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti
ABD'de Ulusal Güvenlik Kurumu yakınında silah sesleri: 3 yaralı

ABD'de Ulusal Güvenlik Kurumu yakınında silah sesleri: 3 yaralı
Son dakika... Putin hasta mı? Programlarını iptal etmesi spekülasyonlara yol açtı

Son dakika... Putin hasta mı? Programlarını iptal etmesi spekülasyonlara yol açtı
Ekvador'da 1,5 ton kokain ele geçirildi

Ekvador'da 1,5 ton kokain ele geçirildi
Trump’ın avukatı porno yıldızına sus payını itiraf etti!

Trump’ın avukatı porno yıldızına sus payını itiraf etti!
Fizikçi Michio Kaku 20 yıl sonraki hayatımızı anlattı

Fizikçi Michio Kaku 20 yıl sonraki hayatımızı anlattı
Gelecekten geldiğini iddia eden adam fotoğraf gösterdi

Gelecekten geldiğini iddia eden adam fotoğraf gösterdi
Son dakika... Saakaşvili, gözaltı anının görüntülerini paylaştı

Son dakika... Saakaşvili, gözaltı anının görüntülerini paylaştı