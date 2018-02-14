Kuzey Kore liderine benzeyen kişi tribünü karıştırdı

Nazlı Erdol

'ninkentinde düzenlenen oyunların beşinci gününde,ile'nın kadın buz hokeyi takımları arasındaki B grubu karşılaşması sırasında ilginç bir olay yaşandı.Takımı desteklemek için tribündeki yerlerini alan Kuzey Koreli amigo kızlar,'a oldukça benzeyen adamı görünce hayrete düştü. Kızların tezahüratlarına, elindeki bayrağı sallayarak eşlik eden adam, bir süre sonra güvenlik görevlileri tarafından spor salonundan uzaklaştırıldı.Müsabakayı 4-1 kazanan Japonya Kadın Buz Hokeyi Takımı, olimpiyatlardaki ilk galibiyetini aldı. İsviçre ve İsveç karşısındaki 8-0'lık mağlubiyetler sonrası Japonya'ya da yenilen Kore ise ilk golünü atarak teselli buldu.