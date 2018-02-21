Kuzey Kore, Pence ile toplantıyı son dakikada iptal etmiş

Trump yönetimi, Güney Kore'de, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Kuzey'den yetkililer arasında planlanan görüşmenin Pyongyang yönetimi tarafından son dakikada iptal edildiğini açıkladı

Kuzey Kore, Pence ile toplantıyı son dakikada iptal etmiş
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılmak için Güney Kore'de bulunurken Kuzey'den yetkililerle görüşmesi yapmasının planlandığı ancak bu görüşmenin Pyongyang yönetimi tarafından son dakikada iptal edildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pence'in, Güney Kore ziyareti sırasında Pyongyang'ı nükleer ve balistik füze programlarına son vermeye ikna fırsatını kullanmak istediğini fakat Kuzey Koreli yetkililerin son dakikada görüşmeye katılmama kararı aldığını açıkladı.

Nauert, Kuzey Korelilerin fırsatı değerlendirmek istememelerinden üzüntü duyduklarını sözlerine ekledi.

Trump yönetiminden bir yetkili de söz konusu görüşmenin 10 Şubat için planladığını belirtti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, 8 Şubat'ta Güney Kore'de ABD'li yetkililerle görüşmeye niyetlerinin olmadığını, Kış Olimpiyatları gibi bir spor etkinliğini siyasi amaçla kullanmayacaklarını bildirmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, ayın ilk haftası beraberindeki heyetle Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret etmişti.

PyeongChang kentindeki Kış Olimpiyatları'nın açılışına katılan Pence, burada Kuzey Kore heyetiyle görüşme ihtimaline yeşil ışık yakmıştı.

Törende Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in arka arkaya oturması dikkati çekmişti.

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