Kuzey Kore ve Güney Kore bu kez 'Moranbong'ı görüşüyor

ABD'DEN KORE YARIMADASI'NA SEVKİYAT

KUZEY KORE: OTOBÜS VE TREN HALA BURADA

Nazlı Erdol

Yonhap ajansı, iki ülke arasındaki sınır bölgesinde bulunan askerden arındırılmışköyünde gerçekleşen toplantıda, Kuzey Kore'nin '' isimli kız müzik grubunun gelecek ay Pyeongchang'a gitmesi planının görüşüldüğünü duyurdu.heyetinde Moranbong'un lider üyesi de yer aldı.Toplantıda, kaç sanatçının katılacağı, seyahat rotaları, performans programları, mekan ve sahne koşulları dahil bazı ayrıntılar ele alındı.Kuzey'in baş temsilcisi, toplantının başında, "Büyük bir senfoninin coşkuyla karşılanacağına inanıyoruz. Bu bağlamda müzik grubunun Güney'de iyi bir performans göstermesine yardımcı olacak şekilde görüşmelerin sorunsuz geçmesini ümit ediyoruz" dedi.'de 2012'de kurulan ve üyeleri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından bizzat seçilen Moranbung grubu, Batı müziği ilepropaganda şarkılarını bir araya getiriyor. 'Ülkenin tek kız grubu' olarak görülen Moranbung'un en bilindik şarkıları arasında İşçi Partisi'yle ilgili olan 'Mother's Birthday' (Annemizin Doğumgünü) ve Kim'e yazılmış olan 'We Call Him Father' (Biz Ona 'Baba' Diyoruz) var.Bu arada ABD,öncesinde, Kore Yarımadası'na, hayalet tipi bombardıman uçakları, bir uçak gemisi ve yeni bir amfibi hücum gemisi gönderiyor. ABD askeri yetkilileri, uçak ve gemilerin, rutin eğitim ve planlanan güncellemeler için bölgeye gönderildiğini açıkladı.'nin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde ise bu durum, 'Koreler arasında ısınan bağlara soğuk su serpmek' şeklinde değerlendirildi. Gazete, "ABD,nükleer ve balistik füze programlarından vazgeçene kadar maksimum yaptırım ile baskıyı azaltmayacağına dair sözünü yineliyor. Uzlaşma atmosferine soğuk su serpiyor" yorumuna yer verdi., aynı zamanda, "Olimpiyatlara heyetimizi taşıyacak tren ve otobüsün hala Pyongyang'da olduğunu bilmeliler" ifadesini kullanarak, olimpiyatlara katılma kararının değişebileceği uyarısında bulundu.