Kuzey Kore, Punggye-ri'deki tesislerinin imhasına yabancı basın mensuplarının gözü önünde başladı.

Yaklaşık 10 gün önce ülkenin merkez haber ajansı, test alanlarının kaldırılmasının, tüm tünellerin patlatma ile çökertilmesi, girişlerin engellenmesi, tüm gözlem tesisleri ve araştırma binalarının kaldırılmasını kapsayacağını açıkladı.

Associated Press, CNN, CBS, Russia Today ve Çin devlet medyasından temsilciler, uçakla Kuzey Kore'ye giderken, Reuters ve çok sayıda başka haber kuruluşu nükleer tesisin kapatılmasını izlemek için talepte bulunmuş olmalarına rağmen, Kuzey Kore'ye giriş izni alamamışlardı. Güney Koreli 8 gazeteci için ise dün son dakika izin çıkmış, Seul'den havalanan bir uçakla Wonsan'a gitmişlerdi