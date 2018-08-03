Kyodo ajansının diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'a gelen Ri, bir mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, Kuzey Kore'ye yönelik uluslararası yaptırımların gevşetilmesi çağrısı yaptı.

Haberde, Ri'nin, Kuzey Kore'nin nükleer meselesiyle ilgili kaydedilen "birçok ilerlemeye" rağmen, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının neden hala kaldırılmadığını sorduğu aktarıldı.

Konuyu, ASEAN Bölgesel Forumunda gündeme getireceğini söyleyen Ri'nin, Kuzey Kore'nin, diğer ülkelerden, BM yaptırımlarının kaldırılmasına yardımcı olmalarını istediği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma konusunda verdiği sözün çok gerisinde olduğunu söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer silahsızlanma sözü verdiğini hatırlatarak, "Dünya bunu, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde yapmasını talep etti. Şimdiye kadar bununla tutarlı olmayan bir tavır içindeler, BM Güvenlik Konseyi kararlarının birini ya da her ikisini ihlal ediyorlar." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

Pyongyang yönetiminin nükleer silahlarından nasıl ve ne zaman vazgeçeceği, sürecin ne şekilde doğrulanacağının ayrıntıları kamuoyuna açıklanmamıştı.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle geçen yıl Kuzey Kore'ye yönelik ekonomik yaptırımlar kararı almıştı.

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006'dan beri ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

AA