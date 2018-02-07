Kuzey Koreli diplomatlar Moskova'da!

Rus ve Kuzey Koreli diplomatlar, Kore yarımadası ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Moskova'da bir araya geldi

Kuzey Koreli diplomatlar Moskova'da!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce yaptığı açıklamada ABD'nin Kuzey Kore'yi provoke ettiğini savunarak, "Pyongyang yönetimi, ABD yüzünden sert hamleler yapmak zorunda kalıyor. Her şey sanki Kim Jong-un'un maceraperest adımlar atması için yapılıyor." demişti.

Kuzey Kore'nin yalnızlaştırılmasını isteyen ABD, dün de ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Rusya'nın nükleer anlaşmaları ihlal etmesi halinde ülkesinin elinde koz olarak bulunan denizde konuşlu seyir füzelerini tekrar devreye sokacağını ve düşük tesirli nükleer balistik füzeleri geliştireceğini söylemesi üzerine Rusya ile aralarının daha da gerilebileceği konuşuluyor. 


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