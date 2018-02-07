Kuzey Koreli diplomatlar Moskova'da!

Nazlı Erdol

, daha önce yaptığı açıklamada ABD'nin'yi provoke ettiğini savunarak, "yönetimi,yüzünden sert hamleler yapmak zorunda kalıyor. Her şey sanki'un maceraperest adımlar atması için yapılıyor." demişti.'nin yalnızlaştırılmasını isteyen, dün de A'in Rusya'nın nükleer anlaşmaları ihlal etmesi halinde ülkesinin elinde koz olarak bulunan denizde konuşlu seyir füzelerini tekrar devreye sokacağını ve düşük tesirli nükleer balistik füzeleri geliştireceğini söylemesi üzerineile aralarının daha da gerilebileceği konuşuluyor.