Kuzey ve Güney Kore görüşmesi yarın

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Lideri Moon Jae-in yarın iki ülke arasındaki Panmunjom Sınır Kapısı'nda bir araya gelecek. Tarafların Nisan ayında gerçekleştirilen zirvede varılan anlaşmaların uygulanması ile ilgili tedbirleri görüşmesi bekleniyor.

Güney Kore Birleştirme Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin spor ve ekonomi alanlarından sorumlu yetkililer de dahil olmak üzere 29 kişiden oluşan bir heyeti toplantıya göndermeyi planladığı bildirildi. Güney Kore’nin heyeti Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon tarafından yönetilecek.

Kuzey ve Güney Kore liderleri Kim Jong-un ve Moon Jae-in, on yıldan uzun bir süredir ilk defa tarihi bir zirve için 27 Nisan'da Panmunjom sınır köyünde bir araya gelerek Kore Yarımadası'nın barış, refah ve birleşmesi için ortak bir Panmunjom Deklarasyonu imzalamıştı. Seul ve Pyongyang'ın ortak hedeflerinin Kore Yarımadası'nın silahsızlandırılması olduğuna karar verilip, aktif üst düzey diyalogun sürdürülmesi konusunda bir anlaşmaya varılmıştı.