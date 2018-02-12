Kuzguncuk Pulat Çiftliği Cafe & Dükkan’da 14 Şubat programı

Nazlı Erdol

Çiftlik doğallığında özgün lezzetleri sıcak atmosferinde canlı müzikle buluşturacakakşamı misafirlerini özel kokteyl sunumuyla karşılayacak. İştah açıcı başlangıçlardan sürprizi isminde gizli “Balkabağı ve Gövermişli Mini Pizza”, “Keçi Peynirli Brokoli Çorbası” ile akşamınıza eşlik edecek "Çiftlik Salatası" sofranızı şenlendirecek. Ana yemekte ağır ateşte pişmiş “Dana Antrikot” ve “Siyez Risotto” sonrası “Portakallı Çikolatalı Tart” akşamınızı taçlandıracak.95 TL (1 kokteyl dahil, diğer içecekler fiyata dahil değildir)0216 449 50 79İcadiye Cad. Kuzguncuk Mah. No:61, ÜSKÜDAR