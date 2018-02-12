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Kuzguncuk Pulat Çiftliği Cafe & Dükkan’da 14 Şubat programı

İstanbul’un şiir gibi semtlerinden Kuzguncuk’ta İcadiye Caddesi üzerinde bulunan Pulat Çiftliği mekanı, Şef Burak Zafer’in hazırladığı özel mönü ile 14 Şubat Sevgili Günü’ne hazır

Kuzguncuk Pulat Çiftliği Cafe & Dükkan’da 14 Şubat programı
Çiftlik doğallığında özgün lezzetleri sıcak atmosferinde canlı müzikle buluşturacak Pulat Çiftliği Cafe & Dükkan, 14 Şubat akşamı misafirlerini özel kokteyl sunumuyla karşılayacak. İştah açıcı başlangıçlardan sürprizi isminde gizli “Balkabağı ve Gövermişli Mini Pizza”, “Keçi Peynirli Brokoli Çorbası” ile akşamınıza eşlik edecek "Çiftlik Salatası" sofranızı şenlendirecek. Ana yemekte ağır ateşte pişmiş “Dana Antrikot” ve  “Siyez Risotto” sonrası “Portakallı Çikolatalı Tart” akşamınızı taçlandıracak.

Menü Fiyatı: 95 TL (1 kokteyl dahil, diğer içecekler fiyata dahil değildir)
Rezervasyon: 0216 449 50 79
Adres: İcadiye Cad. Kuzguncuk Mah. No:61, ÜSKÜDAR


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