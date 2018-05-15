Juventus ile sözleşmesi eren Kwadwo Asamoah, Inter ile yıllığı 3 milyon Euro'dan 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Asamoah, gelecek hafta Inter için sağlık kontrolünden geçecek.





2012/2013 sezonu başında 18 milyon euroluk transfer bedeliyle Juventus'a transfer olan ve hem orta saha hem de sol kanatta oynayabilen Ganalı oyuncuya Inter'in yıllık 3,5 milyon euro vereceği belirtildi. Sözleşme de 3 yıllık olacak. Asamoah bu sezon Juventus formasıyla 19 maça çıktı ve 1 asist yaptı.