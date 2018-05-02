KYK borçları silinecek mi? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesi yapıldı mı?

Akın Güler

Bakanlar Kurulu 30 Nisan Pazartesi günü toplandı. Topantı sonrası sürpriz bir şekilde kameralar karşısına Başbakan Binali Yıldırım geçti. Yıldırım, 12 milyon emekliye her bayram öncesi 1000'er lira ikramiye, 13 milyon kaçak yapıya imar barışı, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, öğrencilere üniversiteye dönüş hakkı sağlanması gibi bir çok konuda düzenleme yapılacağını söyledi.Bu flaş paket sonrası KYK borcu olan ve emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşlar kendilerine yönelik herhangi bir düzenleme yapılıp yapılmadığını merak etti.Bakanlar Kurulundan emeklilikte yaşa takılanlar hakkında herhangi bir düzenleme çıkmadı. Bu gelişme sonrası EYT'liler yine sosyal medya üzerinden sitemlerini dile getirip konuyu tekrar gündeme getirdiler ve getirmeye de devam ediyorlar.Binali Yıldırım'dan KYK borçlarının silinmesine dair hiçbir açıklama yapılmadı. Bozcu olanlar yine Twitter üzerinden borçlarının silinmesini talep ediyorlar.