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KYK borçları silinecek mi? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesi yapıldı mı?

Hükümetin seçim öncesi açıkladığı paket tüm kesimde heyecan yaratmış vaziyette... Emekliden öğrenciye birçok alanda düzenleme geldi. KYK burs borçları olan ve emeklilikte yaşa takılanlar bu düzenlemeden yararlanıp yararlanamadığını merak edip araştırmaya başladı.
 

KYK borçları silinecek mi? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesi yapıldı mı?
Bakanlar Kurulu 30 Nisan Pazartesi günü toplandı. Topantı sonrası sürpriz bir şekilde kameralar karşısına Başbakan Binali Yıldırım geçti. Yıldırım, 12 milyon emekliye her bayram öncesi 1000'er lira ikramiye, 13 milyon kaçak yapıya imar barışı, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, öğrencilere üniversiteye dönüş hakkı sağlanması gibi bir çok konuda düzenleme yapılacağını söyledi. 

Bu flaş paket sonrası KYK borcu olan ve emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşlar kendilerine yönelik herhangi bir düzenleme yapılıp yapılmadığını merak etti. 

EYT'LİLERE DÜZENLEME YAPILDI MI?

Bakanlar Kurulundan emeklilikte yaşa takılanlar hakkında herhangi bir düzenleme çıkmadı. Bu gelişme sonrası EYT'liler yine sosyal medya üzerinden sitemlerini dile getirip konuyu tekrar gündeme getirdiler ve getirmeye de devam ediyorlar.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Binali Yıldırım'dan KYK borçlarının silinmesine dair hiçbir açıklama yapılmadı. Bozcu olanlar yine Twitter üzerinden borçlarının silinmesini talep ediyorlar. 





 


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