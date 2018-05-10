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KYK borçları silinecek mi? TBMM'den geçti mi?

Seçim öncesi KYK borcu olanları heyecan sardı. CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın TBMM'ye sunduğu KYK borçlarının silinmesi teklifi bu heyecanı katbekat artırdı. Üniversiteden mezun olduktan sonra KYK borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar "KYK borçları silinecek mi?" sorusunu yöneltmeye başladılar.
 

KYK borçları silinecek mi? TBMM'den geçti mi?
Türkiye 24 Haziran'da seçime giderken, KYK borcu olanlar hükümetten bir adım bekliyorlar. CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın TBMM'ye sunduğu KYK borçlarının silinmesi teklifi bu beklentiyi ikiye katladı. TBMM'ye verilen bu teklifin geçip geçmediği, silinip silinmediği üniversiteden mezun olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Daha önce  CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, KYK borçlarının silinmesi için teklifi TBMM'ye sunmuştu. Teklif hala TBMM'de... Fakat hala görüşülmüş değil. Yakın zamanda görüşülmesi bekleniyor. 

351 Sayılı Yükseköğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 5 Nisan 2018 tarihinde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna ulaştı. TBMM'de yakın zamanda oylanacak.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU EVLENİNCE SİLİNİR Mİ?

KYK'dan öğrenim kredisi alan adayların cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri, öğrenim kredilerinin evlilik durumunda silinip silinmeyeceği. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun mevzuatlarında evlilik durumunda borçların silindiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konu hakkındaki söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak, bu durum geçmişte birkaç defa TBMM'de konuşulmuş ama bir sonuca varılmamıştır. Dolayısıyla, KYK'dan öğrenim kredisi almış her T.C. vatandaşı, zamanı geldiğinde bu borcu kurumu ödemek zorundadır. 

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Change.org adlı sitede KYK borçlarının silinmesi için çok sayıda imza kampanyası başlatıldı. Twitter’da da örgütlenen sosyal medya kullanıcıları, #KykBorcumuzaÇözümİstiyoruz- etiketinde taleplerini yazdı. Twitter’da “İşadamlarının, futbol kulüplerinin milyonluk vergi borcunu silen devlet, bin bir zorlukla okuyan öğrencileri borçlandırıyor. Borçlar silinsin” denildi.


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