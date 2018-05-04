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KYK borçları siliniyor mu? TBMM'de görüşülüyor mu?

Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplandı. Kameralar karşısına Binali Yıldırım geçti ve birçok alanda düzenleme yapılacağını duyurdu. Bunlardan en önemlisi her yıl dini bayramlar öncesi emekliye 1000'er lira ikramiye dağıtılacağıydı. Daha önce üniversiteden atılan öğrenciler için ise bir kereliğine tekrar üniversiteye geri dönme hakkı sağlanacağı belirtildi. Fakat KYK borçları ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Şimdi üniversiteden mezun olanlar yeni açıklanan pakete "KYK borçlarının silinmesi" teklifini de eklenmesini istiyorlar.
 

04 Mayıs 2018, Cuma 13:33
KYK borçları siliniyor mu? TBMM'de görüşülüyor mu?
"KYK borçları silinecek mi?" üniversiteden mezun olan adaylar son günlerde bu soruya cevap bulmaya çalışıyorlar. Hükümetten son açıklanan paket sonrası bu umutlar daha da yeşerdi. Kanun teklifinin TBMM'de olması beklentileri daha da yükseltiyor. Mezun olanlar KYK borçlarının silinmesini büyük bir heyecanla beklerken KHK ya da yeni bir müjde paketle bu konuya çare bulunmasını istiyor.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Daha önce  CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, KYK borçlarının silinmesi için teklifi TBMM'ye sunmuştu. Teklif hala TBMM'de... Fakat hala görüşülmüş değil. Yakın zamanda görüşülmesi bekleniyor. 

351 Sayılı Yükseköğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 5 Nisan 2018 tarihinde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna ulaştı. TBMM'de yakın zamanda oylanacak.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU EVLENİNCE SİLİNİR Mİ?

KYK'dan öğrenim kredisi alan adayların cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri, öğrenim kredilerinin evlilik durumunda silinip silinmeyeceği. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun mevzuatlarında evlilik durumunda borçların silindiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konu hakkındaki söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak, bu durum geçmişte birkaç defa TBMM'de konuşulmuş ama bir sonuca varılmamıştır. Dolayısıyla, KYK'dan öğrenim kredisi almış her T.C. vatandaşı, zamanı geldiğinde bu borcu kurumu ödemek zorundadır. 

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Change.org adlı sitede KYK borçlarının silinmesi için çok sayıda imza kampanyası başlatıldı. Twitter’da da örgütlenen sosyal medya kullanıcıları, #KykBorcumuzaÇözümİstiyoruz- etiketinde taleplerini yazdı. Twitter’da “İşadamlarının, futbol kulüplerinin milyonluk vergi borcunu silen devlet, bin bir zorlukla okuyan öğrencileri borçlandırıyor. Borçlar silinsin” denildi.


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