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KYK borçları siliniyor mu? TBMM'den geçti mi?

Geçen aylarda CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ TBMM'de görüşülmesi için "KYK borçları silinsin" diye teklif verdi. Bu teklif üniversiteden mezun olanlar için bir umut ışığı doğurdu. KYK borçları olanlar sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışırken son gelişmeleri takip edip TBMM'den geçip geçmediğini merak ediyor.
 

08 Mayıs 2018, Salı 12:37
KYK borçları siliniyor mu? TBMM'den geçti mi?
"KYK borçları silinecek mi?" sorusu uzun zamandır sosyal medyanın gündeminde... Üniversiteden mezun olduktan iki yıl sonra ödenmesi gereken KYK borçlarıyla ilgili geçen aylarda flaş bir gelişme yaşandı. CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ TBMM'de görüşülmesi için "KYK borçları silinsin" diye teklif verdi. Bu teklifin ardından borcu bulunan mezunlar, heyecanlanmaya başladı. Hemen hemen her gün sosyal medyada birleşen vatandaşlar son gelişmeleri takip edip TBMM'de teklifin görüşülüp görüşülmediğini merak ediyorlar.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Daha önce  CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, KYK borçlarının silinmesi için teklifi TBMM'ye sunmuştu. Teklif hala TBMM'de... Fakat hala görüşülmüş değil. Yakın zamanda görüşülmesi bekleniyor. 

351 Sayılı Yükseköğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 5 Nisan 2018 tarihinde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna ulaştı. TBMM'de yakın zamanda oylanacak.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU EVLENİNCE SİLİNİR Mİ?

KYK'dan öğrenim kredisi alan adayların cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri, öğrenim kredilerinin evlilik durumunda silinip silinmeyeceği. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun mevzuatlarında evlilik durumunda borçların silindiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konu hakkındaki söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak, bu durum geçmişte birkaç defa TBMM'de konuşulmuş ama bir sonuca varılmamıştır. Dolayısıyla, KYK'dan öğrenim kredisi almış her T.C. vatandaşı, zamanı geldiğinde bu borcu kurumu ödemek zorundadır. 

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Change.org adlı sitede KYK borçlarının silinmesi için çok sayıda imza kampanyası başlatıldı. Twitter’da da örgütlenen sosyal medya kullanıcıları, #KykBorcumuzaÇözümİstiyoruz- etiketinde taleplerini yazdı. Twitter’da “İşadamlarının, futbol kulüplerinin milyonluk vergi borcunu silen devlet, bin bir zorlukla okuyan öğrencileri borçlandırıyor. Borçlar silinsin” denildi.


 


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