Kylian Mbappe için çılgın fiyat!
Paris Saint Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin Kylian Mbappe için biçtiği değer dudak uçuklattı.
Paris Saint Germain, Kylian Mbappe'yi geçtiğimiz yaz Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
Fransız devinin Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladığı sağ kanat oyuncusuyla ilgili başkan Nasser Al-Khelaifi'den bugün gündem yaratacak bir açıklama geldi.
"1 MİLYAR EURO BİLE YETMEZ!"
Canal Plus'a konuşan Katarlı iş adamı, Mbappe'nin olası transferiyle ilgili bir soruya şu şekilde yanıt verdi:
"Benden bir fiyat mı istiyorsunuz? O zaman söyleyeyim, 1 milyar euro'dan bile fazla... Evet, 1 milyar euro dedim! Mbappe'yi bu fiyata bile satmam."
Fanatik