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Kylie Jenner'ın bebeğinin ismi alay konusu oldu

Hamileliği boyunca kendini sır gibi saklayan reality şov yıldızı Kylie Jenner, sevgilisi Travis Scott ile birlikte ilk bebeğini kucağına aldı. Jenner, bebeğinin adını Stormi koyduğunu açıkladıktan sonra sosyal medyada alay konusu oldu

07 Şubat 2018, Çarşamba 21:01
Kylie Jenner'ın bebeğinin ismi alay konusu oldu
Posta.com.tr

Kardashian ailesinin genç yıldızı Kylie Jenner, ilk bebeğini kucağına aldı. 

BEBEĞİN ADI ALAY KONUSU OLDU


Hamilelik süreci boyunca sosyal medya ve basından uzak kalan 20 yaşındaki Jenner, doğum yaptıktan sonra yayınladığı video ile hamilelik anılarını hayranlarıyla paylaştı.

Ancak bebeğinin ismini açıklamasıyla Jenner, sosyal medyada adeta alay konusu oldu. 

PORNO YILDIZININ ADI!


Kylie Jenner, doğan kız bebeğinin adını 'fırtınalı' anlamına gelen Stormi koymuştu.Ancak sosyal medyayı düşündüren şey ismin anlamı değil, kimi çağrıştırdığıydı.

Bebeğin ismini duyan pek çok sosyal medya kullanıcısının aklına , son zamanlarda ismi ABD Başkanı Donald Trump ile anılan porno yıldız Stormy Daniels geldi.

TRUMP İLE İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ


İddiaya göre Stormy Dainels, 2006 yazında Lake Tahoe’de yapılan bir golf turnuvasından sonra Trump bir araya geldi. Trump’ın seçimleri kazandığının anlaşıldığı Ekim 2016 döneminde avukatı aracılığıyla porno yıldızına konuşmaması için 130 bin dolar ödeme yaptığı ileri sürülüyor. Porno yıldızının bu iddiası Amerika'yı birbirine katmış, uzun süre de gündemde kalmıştı.

'HABERLERİ İZLEMİYOR MU?'


Sosyal medya kullanıcılarının Kylie Jenner'ın bebeğinin adı için yaptığı yorumlar şöyle: 'Kylie Jenner, gündemden uzak kalmış', 'Tüm dünyanın iyiliği için biri ona gerçeği söylesin', 'Kylie Jenner hiç haberleri izlemiyor mu?'  'Stormi sadece bebeğin takma adı, gerçek adı ise 5. seviye kasırga' 'Jenner'ın bebeğinin adı Pokemon'a benziyor'.


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