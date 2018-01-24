Kylie Jenner Kim Kardashian'ın taşıyıcı annesi mi?



ABLALARINA PEMBE DONATLAR GÖNDERİYORDU

Can Hakman

' isimli reality show programıyla dünya çapında üne kavuşarak fenomen olan Kardashian ailesi şüphesiz her hareketiyle gündeme gelmeyi başarıyor.Yaşam tarzlarını ve çalkantılı hayatlarını 11 senedir gözler önüne seren aile, son dönemlerde anneleri Kris Jenner'dan dünyaya gelen Kendall ve Kylie Jenner ile konuşuluyor.Jenner ailesi özellikle 2015 yılında cinsiyet değiştirerek kadın olan babaile konuşulsa da iki kızları her zaman dünya basınının gündeminde olmayı başardı.Ailenin küçük kızıise ikiliden belki de en gözdesi. Büyük ablalarını örnek alan Kylie, her hareketiyle dünya basınına bombayı bırakmayı başarıyor.Kylie, son dönemlerde ise hamilelik haberleriyle gündemdeydi. Hali hazırda ABD'li rap sanatçısı Travis Scott ile mutlu bir birlikteliği olan 20 yaşındaki, Eylül ayında hamile olduğunu açıklamıştı.O günden bu yana objektiflerden göbeğini gizlemeyi başaran Jenner'ın gerçekten hamile olup olmadığı ise magazin gündeminde her zaman tartışıldı. Öyle ki Kylie'nin kendi bebeğine değil de ablası Kim Kardashian'ın bebeğine taşıyıcı anne olduğu bile konuşuldu.Benzer bir şekilde eylül ayında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklayan 37 yaşındaki Kim Kardashian, kendisinde plasenta akretmanı olduğu için hamilelik sürecini taşıyıcı anne ile geçirmişti.Kylie'nin hamilelik sürecini tamamlayıp doğum yapması beklenen bu günlerde hala göbeğini saklayıp poz vermesi ve ortada Kim'in üçüncü çocuğu Chicago West dışında başka bir bebeğin olmaması ise akıllara tek bir soruyu getiriyor: Yoksa Kylie Jenner, Kim Kardashan'ın taşıyıcı annesi mi?Bu tezi kanıtlayan bir olay ise 7 Ocak'ta yayınlanan '' bölümünde yaşandı.Programda Kylie'nin olmaması dikkat çekerken Kim haricinde diğer ablalarına pembe donatlar göndermesi sosyal medydada bazı hayranlar tarafından Kylie, Kim'in bebeğine taşıyıcı anne olduğu için ona 'teyze olma hediyesi' göndermedi olarak algılanırken bazıları tarafından da bu ihtimalin mümkün olmayacağı savunuldu.