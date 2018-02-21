La Pelosa plajında kum kaybını önlemek için havlu sermek yasaklanabilir

Plaja kapasitesinin üzerinde insan geliyor

Nazlı Erdol

plajının bağlı olduğubelediyesi, havlu ve örtülere yapışarak plaj dışına taşınan kum tanelerinin plajın gittikçe kumsuz kalmasında önemli etkiye sahip olduğuna kanaat getirdi.bu yüzden gelecek yazdan itibaren havlu serme yasağı da dahil olmak üzere bir dizi önlem almayı planladıklarını açıkladı.adasındaki birçok plajın girişinde, kum, deniz kabuğu, taş, yosun gibi "denize ait" materyalleri almanın yasak olduğu ve bu suçu işleyenlerin para cezasına çarptırılacağı yönünde uyarılar bulunuyor. Adanın en ünlü plajlarından La Pelosa'da ise "kum hırsızlarının" yanı sıra, çanta ve havlulara yapışan kumların istemsiz olarak götürülmesi de engellenmek isteniyor.BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın aktardığına göre Belediye Başkanı Diana, yalnızca havlu ve örtülerin değil soğutucu özellikli büyük plaj çantalarının da yasaklanacağını, ayrıca plaja girişlere de kısıtlama getirileceğini söyledi. Diana, "Bu durduk yere aklımıza esen bir çözüm yolu değil. Ispra'nın (Çevre Koruma ve Araştırma Yüksek Enstitüsü) yaptığı araştırmalara dayanıyoruz. Bilimsel araştırmalar, ıslanınca çok fazla kum topladıkları için havluların en büyük tehditlerden biri olduğunu söylüyor" dedi.Plajın "sürdürülebilir kapasitesinin" günde bin 500 kişi olduğu ancak yaz aylarında La Pelosa'ya gidenlerin sayısının günde 5 bini aştığı belirtiliyor.Belediye, havluları ve büyük plaj çantalarını yasaklayıp katlanan sandalye, mat ve şeffaf çantalar kiralamayı da planlıyor. Ancak belediyenin bu planı eleştiri ve tepkilere de neden oldu. Yerel ve sosyal medyada, özellikle Sardinyalılar "La Pelosa'yı zengin plajı haline getirmek istiyorlar", "Oldu olacak plajı kapasınlar" gibi yorumlar yaptı. İronikmesajları yazan bir hesaptan da "Poponuza kaçan kumları da iade etmelisiniz" şeklinde bir yorum geldi.Stintino Belediye Başkanı ise tepkilere rağmen planı uygulamaya geçirmeye kararlı olduklarını söyledi. Başkan, "İnsanlar istediklerini söyleyebilir. Önemli olan La Pelosa'yı kurtarmaktır" dedi.