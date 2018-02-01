Lactalis'in bebekler için üretilen sütlerinde salmonella tespit edildi!

SALMONELLA NEDİR?

Nazlı Erdol

'da bir sağlık araştırma enstitüsü yaptığı açıklamada, 2006 ile 2017 yılları arasında, Fransız süt ürünleri şirketi Lactalis fabrikası bağlantılı olarak, 25 bebeğebakterisi bulaştığını açıkladı.'ın haberine göre;gözetiminde'nın referans merkezi olan, 2017'de 38 vakaya 25 tane daha eklendiğini açıkladı. 2005'de ise bebekler için üretilen bu sütlerden 141 bebeğe salmonella agona virüsü bulaştığı açıklandı.şirketinin'su bir gazeteye verdiği röportajda şunları söyledi: ", 2005 yılından beri salmonellalı bebek sütü üretiyor olabilir. Ancak geçen yıl bu sütleri içen bebekler hastalandıktan sonra Fransa ve çevresinde bulunan 12 milyon kutu süt geri toplandı" dedi., gıda zehirlenmelerinin en yaygın nedenlerinden biri olan bir grup bakterinin adıdır. Salmonella bakterisinin neden olduğu enfeksiyon ileri seviyede ishal, ateş, titreme, abdominal rahatsızlık ve kusmaya neden olur. Enfeksiyon, önlem alınmaması durumunda çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf insanlar için ölümcül sonuçlar doğurabilir.