Lada'nın efsane aracının satılacağı ülkeler belli oldu



İKİ FARKLI DONANIMLA GELİYOR

Can Hakman

Kısa süre önce aileye yeni bir üye ekleyenvemodellerinipazarına açılmada öncü oyuncular olarak kullanacak. Lada’nın kısa bir süre önce sınıfında bir ilk olarak tanıtımını gerçekleştirdiği, hemen herkes tarafından ilgiyle karşılandı.Halihazırda sedan, station wagon ve station wagon cross olmak üzere üç farklı opsiyonla sunduğu Vesta ailesine dördüncü üye olarak cross sedan modelini ekleyen şirket, fiyat/performans sınıfında kitlesini artırmak konusunda da fazlasıyla iddialıydı. Tanıtım sürecinde Rusya dışında satılması kısa vadede pek mümkün görülmeyen bu yeni model öncesi, Lada’nın pazar payını artırma planları üzerinden ailenin iki önemli üyesi Avrupa pazarını genişletiyor.Ocak ayı denilmesine rağmen henüz’ye gelişiyle ilgili bir adım atmayan Lada’nın Vesta SW Cross’u buraya getirip getirmeyeceğini de önümüzdeki süreçte öğrenebileceğiz.Log’un haberine göre SW ve SC Cross modelleriyle Almanya, Avusturya ve Macaristan gibi pazarlarda kullanıcılarla buluşan Lada, Cross Sedan modeliyle birlikte listeye yeni ülkeler ekliyor.Nisan ayının sonundan itibaren atılacağı açıklanan bu adım Slovakya, Sırbistan ve Bulgaristan‘ı da içerisine alacak. Satışa sunulacağı tüm ülkelerde olmak üzere iki farklı donanım seviyesine sahip olacağı açıklanan modelin başlangıç fiyatı içinse 11.990 euro gibi bir başlangıç fiyatıyla satış noktalarında olacak.Modellerin kaputunun altında 105 beygir güç ve 148 Nm tork üreten 1,6 litrelik motorun standart olarak sunulması bekleniyor. Toplamda 1.282 kilogram gibi bir ağırlığı bulunan modelin şanzıman kısmında ise 5 ileri manuel ünite görev yapacak. Modellerin Rusya’da 122 PS güç üreten 1,8 litrelik motor ve 5 ileri otomatik şanzımanla da sunulduğunu belirtmekte fayda var.