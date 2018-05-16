Bir televizyon kanalına verdiği röportajla sosyal medyanın gündeminde oturan Süleyman Çakır'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Üsküdar İlçe Örgütü, Süleyman Çakır'a destek verdiklerini duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medyadan bir mesaj paylaşıldı.

Twitter'dan paylaşılan mesajda "Cumhurbaşkanımızı ve partimizi savunduğu için sosyal medyada linç edilen Süleyman Çakır'a partimiz sahip çıktı."









"Tehdit edilen vatandaşımızı, İlçe Başkanımız Adem Kaan Pehlivan makamında ağırladı. Teşkilatımızın avukatları gerekli hukuki süreci başlattı ve sürecin takipçisi olacak" ifadesi kullanıldı.







