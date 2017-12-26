Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Lainie Kazan markette hırsızlık yaparken yakalandı

Kalbinin Sesini Dinle filmiyle tanınan ABD’li oyuncu Lainie Kazan, Los Angeles’ta bir marketten 180 dolarlık yiyecek çalmaktan gözaltına alındı.

26 Aralık 2017, Salı 11:48
Lainie Kazan markette hırsızlık yaparken yakalandı
ABD'li şarkıcı ve oyuncu Lainie Kazan'ın hırsızlık yaparken yakalandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü magazin sitesi TMZ, 77 yaşındaki yıldızın, Kaliforniya eyaletinin San Fernando Vadisi'nde bir marketten yiyecek çalmaya çalışırken fark edilerek tutuklandığını ileri sürdü.

TMZ'nin haberine göre, "Kalbinin Sesini Dinle" adlı film serisindeki "Maria Portokalos" rolüyle zihinlere kazınan Kazan, önceki gün gittiği marketten 180 dolar tutarında alışverişini ödemeden ayrılmaya çalıştı. Ünlü oyuncunun poşetlere yiyecekler sakladığını fark eden market çalışanları, polise haber verdi.

Çalıntı ürünlerle arabasına koşmaya çalıştığı iddia edilen Kazan, çalışanlardan özür dileyerek yanında parası olmadığı için ödeme yapamadığını belirtti. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan ve kelepçeyle polis merkezine götürülen Kazan, kefalet ödemeden serbest bırakıldı.

Sanatçı, hırsızlık iddialarıyla ilgili açıklamada bulunmadı.

Oyunculuğa adım attığı 1960'lardan itibaren onlarca film ve dizide rol alan Kazan 1939'da New York'ta dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, 1982 tarihli "My Favorite Year" filmiyle Altın Küre Ödülleri'ne, 1988 yapımı "St. Elsewhere" filmiyle ise Emmy ödüllerine aday gösterilmişti. Son olarak Unorganized Crime'da Angela Cicasi karakterini canlandıran Lainie Kazan, önümüzdeki yıl 4 farklı projede rol alacak.
Ayna karşısında seksi poz veren ünlüler

Ayna karşısında seksi poz veren ünlüler

Hollywood ünlülerinin ilk buluşma hikâyeleri

Hollywood ünlülerinin ilk buluşma hikâyeleri
Göğüslerine estetik yaptırdı! Kameralara yakalandı

Göğüslerine estetik yaptırdı! Kameralara yakalandı
Barbie bebek olmak için değişti! İşte estetiksiz hali

Barbie bebek olmak için değişti! İşte estetiksiz hali
Paris Hilton evini gece kulübüne çevirdi

Paris Hilton evini gece kulübüne çevirdi
Izabel Goulart kaslı vücuduyla şov yaptı! Sırrı ise...

Izabel Goulart kaslı vücuduyla şov yaptı! Sırrı ise...
Kıvrımlı güzelden hayranlarını şaşırtan karar

Kıvrımlı güzelden hayranlarını şaşırtan karar

Rihanna'nın acı günü: Daha dün gece benim kollarımdaydın!

Rihanna'nın acı günü: Daha dün gece benim kollarımdaydın!
2017'nin en çok kazanan 6 ünlüsü

2017'nin en çok kazanan 6 ünlüsü
Kardashianların yeni yıl kartında Kylie Jenner yok

Kardashianların yeni yıl kartında Kylie Jenner yok
Rihanna 2017 yılına damga vurdu! İşte sebepleri...

Rihanna 2017 yılına damga vurdu! İşte sebepleri...