Lakabı 'Komutan' olan şahsın liderliğindeki suç örgütü çökertildi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Denizli’ye uyuşturucu madde getirilerek satıldığı istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 kişiden oluştuğu tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ekipler şüphelileri 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler takibin ardından operasyon için 15 Mayıs ta düğmeye basarak kentteki 8 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Baskınlarda örgüt lideri “Komutan” kod adlı R.D., İ.D, H.G., ve K.K., isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte toplamda 1 kilogram metenfetamin, 15 gram eroin, 2 tabanca ve uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişinin ise polis tarafından her erde arandıkları belirtildi.

UYUŞTURUCUDAN DOLAYI ORDUDAN ATILMIŞ

Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan K.K.’nin kadın olduğu öğrenildi. Örgütün İstanbul’dan getirilen uyuşturucu maddeleri torbacı diye tabir edilen zehir tacirlerine sattırdıkları kaydedildi.

Örgüt lideri olduğu öne sürülen “Komutan” kod adlı R.D’nin, astsubay iken uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla geçirdiği soruşturma sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildiği kaydedildi. R.D.’nin ordudan atıldıktan sonrada zehir tacirliği yapmaya devam ettiği ve bu kapsamında kurduğu suç örgütü ile Denizli’de uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edildi.

R.D., ile birlikte gözaltına alınan diğer 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden kadın olan K.K., isimli şahsın henüz 20’li yaşlarda olması dikkatlerden kaçmadı.

İHA



