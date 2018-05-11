Lamborghini 1.9 milyon dolarlık aracını geri çağırıyor



BUGÜNE KADAR ÜRETİLEN EN GÜÇLÜ LAMBORGHINI

tarafından 2016 yılında’nda tanıtılan 1.9 milyon dolar değerindeki, marka için oldukça önemli. Çünkü diğer Lamborghini modellerinden farkı, Lamborghini’nin kurucusu Ferruccio Lamborghini’nin yüzüncü yaşına özel olarak üretilmiş olmasıydı. Bu yüzden marka tarafından el üstünde tutuluyordu.Fakat sınırlı sayıda üretilen Centenario, etiket hatasıyla gündeme geldi., Lamborghini Centenario modelleri üzerinde yer alan etikette kilogramın yanlış yazıldığını ve ülke çapında 11 aracın geri çağrılması kararını verdi.Lamborghini Centenario rakibi bin 500 beygir gücündeki Bugatti Chiron kadar güçlü olmasa da bugüne kadar üretilen en güçlü Lamborghini modeli olma özelliğine de sahip.1.500 beygir gücündeki Bugatti Chrion. Araç 0'dan 100 km hıza 2.5 saniyede ulaşıyor.770 beygir gücünde V12 motora sahip Lamborghini Centenario 0’dan 100 km hıza sadece 2.8 saniyede ulaşıyor. Aracın maksimum hızı 350 km.Şehir içi yakıt tüketimi: 24.7 Lt/100 kmŞehir dışı yakıt tüketimi: 10.7 Lt/100 kmOrtalama yakıt tüketimi: 16.0 Lt/100 km