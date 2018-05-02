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Lamborghini traktörünü sıfır araç fiyatına satıyor

Süper otomobil üretiminde lider markalardan biri olan Lamborghini, traktör üretimi ile başladığı sektöre bir zamanlar ürettiği traktörlerini sıfır araba fiyatına yeniden satmak için hazırlanıyor. 18 beygir gücünde olan bu traktörler meraklıları tarafından büyük ilgi görüyor

Lamborghini traktörünü sıfır araç fiyatına satıyor
Bir zamanlar bir traktör üreticisi olarak kullanıcılarının karşısına çıkan Lamborghini, süper otomobil üretimine geçmeden önce insanların ulaşım ve bazı ihtiyaçlarını ucuz yollu karşılamak için traktör üretimine başladı. O dönemlerde Lamborghini’nin kurucusu olan Ferruccio Lamborghini kullandığı Ferrari’sinde bir sorun yaşadı. Sorun sonrası yaptığı inceleme neticesinde kendi spor arabasını yapabileceği düşüncesi kapılan Ferruccio, bir süper otomobil markası haline dönüşecek Lamborghini’yi tasarladı ve Ferrari’ye rakip bir süper otomobil markası haline dönüşmeyi başardı.

Bundan sebeptir ki Lamborghini firmasının marka değerine değer katan süper otomobil üretiminden önce sektöre giriş yaptığı traktörler, bugün bir sıfır otomobil fiyatına yeniden satışa sunulmaya başladı. 1948 yılında yapılan ve hala Lamborghini’nin göz bebeği olan 2241R isimli traktör 18 beygir gücündeki motoru ile o döneme damgasını vuruyordu.

Söz konusu traktör üzerinde yapılan değişikliğin ardından bugün 45 bin dolar fiyat etiketi ile yeniden satışa sunulan traktörler sıfır araç fiyatlarını adeta geride bırakmayı başarıyor.


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