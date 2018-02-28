Land Rover bir efsaneyi diriltti!

1948
ve 2016
yılları arasında çok sayıda üretilen arazi aracı Defender
tüm dünyada bilinen en eski off-roader araçlardan biridir. Ayrıca ülkemizde de yıllarca Otokar
lisansı ile üretilen araç Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde uzun yıllardır aktif olarak yer alıyor. Son örneği 29 Ocak 2016 yılında Land Rover’ın İngiltere’deki Solihull fabrikasından çıkan Land Rover Defender
geri dönüyor.
Defender Works V8 70th Edition
ile piyasada yerini alan efsane off-roaderın 5.0 litrelik V8 motoru 399 beygir
güç ve 380 lb-ft tork üretiyor. Bu 1998’den sonra piyasaya çıkan ilk V8 Defender olacak. Güçlü motor seçimi mevcut Defender’ın 120 beygirlik motoruna göre oldukça cürretkar. 100 km/s hıza sadece 5.6 saniye
de ulaşabilen off-roader
sekiz hızlı ZF otomatik şanzıman kullanıyor.
Jaguar Land Rover
, 2017
yılında çok başarılı bir yıllık satış hacmine ulaştı. Şirket, geçtiğimiz yıl 178.601
‘i Jaguar olmak üzere toplamda 621.109
araç sattı.
Sınırlı sayıda üretilecek olan Defender Works V8 70th Edition, 150.000 pound yani yaklaşık 210.000 dolardan başlayan fiyatlarla satışta.
Adem Özdoğan