Land Rover bir efsaneyi diriltti!

Adem Özdoğan

veyılları arasında çok sayıda üretilen arazi aracıtüm dünyada bilinen en eski off-roader araçlardan biridir. Ayrıca ülkemizde de yıllarcalisansı ile üretilen araç Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde uzun yıllardır aktif olarak yer alıyor. Son örneği 29 Ocak 2016 yılında Land Rover’ın İngiltere’deki Solihull fabrikasından çıkangeri dönüyor.ile piyasada yerini alan efsane off-roaderın 5.0 litrelik V8 motorugüç ve 380 lb-ft tork üretiyor. Bu 1998’den sonra piyasaya çıkan ilk V8 Defender olacak. Güçlü motor seçimi mevcut Defender’ın 120 beygirlik motoruna göre oldukça cürretkar. 100 km/s hıza sadecede ulaşabilensekiz hızlı ZF otomatik şanzıman kullanıyor.yılında çok başarılı bir yıllık satış hacmine ulaştı. Şirket, geçtiğimiz yıl‘i Jaguar olmak üzere toplamdaaraç sattı.