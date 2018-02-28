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Land Rover bir efsaneyi diriltti!

İngiliz arazi aracı üreticisi Land Rover, markanın 70. yıl dönümünü kutlamaları kapsamında efsane off-road modeli Land Rover Defender’ı yeniden satışa sundu

Land Rover bir efsaneyi diriltti!
1948 ve 2016 yılları arasında çok sayıda üretilen arazi aracı Defender tüm dünyada bilinen en eski off-roader araçlardan biridir. Ayrıca ülkemizde de yıllarca Otokar lisansı ile üretilen araç Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde uzun yıllardır aktif olarak yer alıyor. Son örneği 29 Ocak 2016 yılında Land Rover’ın İngiltere’deki Solihull fabrikasından çıkan Land Rover Defender geri dönüyor.
Defender Works V8 70th Edition ile piyasada yerini alan efsane off-roaderın 5.0 litrelik V8 motoru 399 beygir güç ve 380 lb-ft tork üretiyor. Bu 1998’den sonra piyasaya çıkan ilk V8 Defender olacak. Güçlü motor seçimi mevcut Defender’ın 120 beygirlik motoruna göre oldukça cürretkar. 100 km/s hıza sadece 5.6 saniyede ulaşabilen off-roader sekiz hızlı ZF otomatik şanzıman kullanıyor.

Jaguar Land Rover, 2017 yılında çok başarılı bir yıllık satış hacmine ulaştı. Şirket, geçtiğimiz yıl  178.601‘i Jaguar olmak üzere toplamda 621.109 araç sattı.

Sınırlı sayıda üretilecek olan Defender Works V8 70th Edition, 150.000 pound yani yaklaşık 210.000 dolardan başlayan fiyatlarla satışta.
 

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