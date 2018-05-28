Lasik hastalığı nedir? Tedavisi nasıl yapılır?

Lasik tedavisinde nelere dikkat edilmeli?

Miyop, hipermetrop ve astigmat problemi olanların artık gözlük ve lense mahkum olmadığına değinen Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Halil Bahçecioğlu, korneanın ön yüzey eğimini uygun bir biçimde değiştirerek, gözün kırma kusurlarının düzeltilebildiğini belirtti.

Lasik Tedavisi Nedir?

Halk arasında "göz çizdirme" ya da "numara küçültme/sıfırlama" ameliyatı olarak bilinen Lasik tedavisi, korneanın eğimindeki bozukluktan kaynaklanan miyop, hipermetrop ve astigmat sorunlarının tedavisinde uygulanan refraktif cerrahi yöntemidir. Uygulanmaya başlandığı 1990 yılından bu yana 8 milyonun üzerinde kişi, etkisi ve güvenilirliği ispatlanmış olan bu yöntemle görme kusurlarından kurtulmuştur. Operasyon, hastaların durumuna göre tek bir göze ya da aynı seansta her iki göze birden uygulanabileceği gibi farklı kırma kusurları için de tek bir seansta uygulama yapılabilir.

Lasik Tedavisi Kimlere ve Nasıl Uygulanır?

Lasik tedavisi miyop, hipermetrop ya da astigmat hastalarına uygulanır. Hastaların 18 yaşını doldurmuş olması ve son 1 yılda göz kusurlarının ilerlememiş olması, yani gözlük numaralarının artmamış olması gerekir. Göz yapısının operasyona uygunluğu ve gözlük numarasında artış olup olmadığının anlaşılması için hastalar kapsamlı bir şekilde muayene edilirler. Bu muayenenin sonucuna göre durumu operasyona uygun olduğu tespit edilen hastalar için operasyon günü belirlenir.

Hasta, saçları bone ile örtülerek ve ayaklarına galoş giydirilerek operasyonun yapılacağı odaya alınır. Göz damlası ile gözleri uyuşturulduktan, göz kapakları ve kirpikleri dezenfektan ile silindikten sonra hasta yatırılır. Yüzü, gözü açıkta kalacak şekilde, steril bir örtüyle kapatılır. Operasyonda kullanılacak excimer lazer cihazına hastanın bilgileri önceden kaydedilmiştir. Hastanın göz kapakları özel bir tutucu alet yardımıyla operasyon boyunca, hastaya bir rahatsızlık vermeden açık tutulur.

Korneanın önünde ince bir tabaka olarak yer alan ve flap adı verilen kapak kaldırılır ve hastadan lazer cihazının içindeki yeşil ışığa bakması istenir. Kısa bir süre boyunca hastanın gözüne bu yeşil ışık gönderilir ve ardından lazer işlemi başlar. Tedavi bittikten sonra flap kapatılır. Dikişe gerek yoktur. Tamamı 2 ila 4 dakika arasında kısa bir sürede tamamlanan tedavinin ardından hasta kaldırılır ve biomikroskopla kontrolü yapıldıktan sonra özel koruyucu bir gözlük takılarak taburcu edilir.

Operasyonun ardından, ilk 2-3 saat gözlerde batma, ağrı ve ışık hassasiyeti olması normaldir. Taburcu olmadan önce doktorun verdiği ilaçlar bu şikayetlerin hafiflemesine yardımcı olur. Lasik tedavisinin ardından iyileşme çok hızlı gerçekleşir. Hastanede yatmaya gerek yoktur. Ertesi gün normal yaşantıya devam edilebilir.