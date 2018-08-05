LASK Linz evinde bir puana razı oldu

LASK Linz evinde bir puana razı oldu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi LASK Linz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin 2. haftasında ağırladığı St. Pölten ile 0-0 berabere kaldı.