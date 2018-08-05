LASK Linz evinde bir puana razı oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi LASK Linz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin 2. haftasında ağırladığı St. Pölten ile 0-0 berabere kaldı.
Avusturya Ligi'nin 2. haftasında LASK Linz ile St. Pölten karşı karşıya geldi. İki takım da mücadele boyunca yakaladığı pozisyonlarda gol bulmayı başaramadı.
2 HAFTADA 1 PUAN TOPLADILAR
LASK Linz, 60. dakikada Maximilian Ullmann'ın kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu sonuçla St. Pölten 4, LASK Linz bir puana yükseldi.
Beşiktaş, LASK Linz ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını 9 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanşını ise 16 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.