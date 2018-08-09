UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş kendi evinde LASK Linz ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın bu mücadeleyi rahat geçmesi beklenirken mücadelenin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Öte yandan bir başka araştırılan konu ise Kara Kartalların maça hangi ilk 11'le başlayacağı...

BEŞİKTAŞ LASK LİNZ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Lask Linz maçı bu akşam saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Mücadele Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Pepe, Roco, Caner, Lens, Tolgay, Medel, Adriano, Babel, Larin

LASK Linz: Schlager, Wostry, Ullmann, Ramsebner, Michorl, Trauner, Holland, Ranftl, Goiginger, Frieser, Otubanjo











