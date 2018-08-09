Lask Linz maçında Beşiktaş'ın ilk 11'inde kimler var?
Beşiktaş bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Vodafone Arena'da LASK Linz ile karşılaşacak. Siyah beyazlı ekibin mücadeleyi saat kaçta oynayacağı ve müsabakanın hangi kanalda yayınlanacağı merak edilirken en çok da Kara Kartal'ın ilk 11'i araştırılıyor.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş kendi evinde LASK Linz ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın bu mücadeleyi rahat geçmesi beklenirken mücadelenin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Öte yandan bir başka araştırılan konu ise Kara Kartalların maça hangi ilk 11'le başlayacağı...
BEŞİKTAŞ LASK LİNZ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Lask Linz maçı bu akşam saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Mücadele Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Pepe, Roco, Caner, Lens, Tolgay, Medel, Adriano, Babel, Larin
LASK Linz: Schlager, Wostry, Ullmann, Ramsebner, Michorl, Trauner, Holland, Ranftl, Goiginger, Frieser, Otubanjo