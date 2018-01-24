Lassana Diarra, Paris Saint-Germain’de

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1)
ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG)
, Fransız futbolcu Lassana Diarra
ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 30 Haziran 2019’a kadar mukavele imzalandığı bildirildi.
"HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"
19 numaralı formayı giyecek Lassana Diarra
, "Memleketimin takımıyla sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Her futbolcunun oynamayı hayal ettiği bir yer burası. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok şanslıyım. Tüm tecrübemi ve oynama istediğimi sahaya yansıtacağım." ifadelerini kullandı.
Daha önce Chelsea, Arsenal, Real Madrid
gibi takımlarda da forma giyen Fransız
futbolcu, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri
temsilcisi Al-Jazira
’da oynadı.
Erdinç Şahin