Lassana Diarra, Paris Saint-Germain’de

"HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Erdinç Şahin

ekiplerinden, Fransız futbolcuile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 30 Haziran 2019’a kadar mukavele imzalandığı bildirildi.19 numaralı formayı giyecek, "Memleketimin takımıyla sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Her futbolcunun oynamayı hayal ettiği bir yer burası. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok şanslıyım. Tüm tecrübemi ve oynama istediğimi sahaya yansıtacağım." ifadelerini kullandı.Daha öncegibi takımlarda da forma giyenfutbolcu, son olaraktemsilcisi’da oynadı.