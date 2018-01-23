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Lassana Diarra PSG ile anlaştı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Fransız futbolcu Lassana Diarra ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Lassana Diarra PSG ile anlaştı
PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 30 Haziran 2019'a kadar mukavele imzalandığı bildirildi.


'ÇOK MUTLUYUM'


19 numaralı formayı giyecek Diarra, "Memleketimin takımıyla sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Her futbolcunun oynamayı hayal ettiği bir yer burası.

Hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok şanslıyım. Tüm tecrübemi ve oynama istediğimi sahaya yansıtacağım." ifadelerini kullandı.

Daha önce Chelsea, Arsenal, Real Madrid gibi takımlarda da forma giyen Fransız futbolcu, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'da oynadı.


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