Lava Red OnePlus 5T Avrupa’da satışa sunuluyor

Malum, 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de oldukça popüler bir konumda bulunan bu özel gün için teknoloji sektörü de harekete geçmiş durumda. Şimdiye kadar LG, Oppo, Honor ve Vivo gibi firmalar Sevgililer Günü’ne özel bazı renk değişiklikleri ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise OnePlus, daha önce Çin’de satışa sunduğu Lava Red rengi OnePlus 5T
modelini Avrupa’ya getirme kararı aldı.
Lav kırmızısı OnePlus 5T
, temelinde normal 5T
’den farksız bir cihaz. Bu modelin tek farkı renginden kaynaklanıyor diyebiliriz. 8GB RAM ve 128GB dahili depolamaya sahip olan telefonun sınırlı sayıda satışa sunulacağını da belirtelim.
Yani sevgilinize, Sevgililer Günü’nde kırmızı renkli bir OnePlus 5T
almak istiyorsanız, biraz acele etmeniz gerekecek. Elbette ülkemizde OnePlus
’un resmi bir muattabı olmadığını da belirtmek gerekiyor. İnternet üzerinden OnePlus modellerini satın alabileceğiniz 3. parti satıcılar mevcut. Fakat bunlar da temel modelleri satıyorlar. Yani kırmızı renkli 5T
modelinin ülkemizde hiç satışa sunulmayacağını da söyleyebiliriz. Satışa sunulsa bile muhtemelen 14 Şubat’a kadar yetişmeyecektir. Bu durumda, illa da telefon almak istiyorum derseniz, pembe ve kırmızı tonlara sahip diğer modellere bakmanızı tavsiye ederiz.
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Adem Özdoğan