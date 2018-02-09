Lava Red OnePlus 5T Avrupa’da satışa sunuluyor



TÜRK İNTERNET KULLANICISININ YÜZDE 72'Sİ ÇEVRİMİÇİ TEHDİDE MARUZ KALIYOR

Adem Özdoğan

Malum, 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de oldukça popüler bir konumda bulunan bu özel gün için teknoloji sektörü de harekete geçmiş durumda. Şimdiye kadar LG, Oppo, Honor ve Vivo gibi firmalar Sevgililer Günü’ne özel bazı renk değişiklikleri ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise OnePlus, daha önce Çin’de satışa sunduğu Lava Red rengimodelini Avrupa’ya getirme kararı aldı.Lav kırmızısı, temelinde normal’den farksız bir cihaz. Bu modelin tek farkı renginden kaynaklanıyor diyebiliriz. 8GB RAM ve 128GB dahili depolamaya sahip olan telefonun sınırlı sayıda satışa sunulacağını da belirtelim.Yani sevgilinize, Sevgililer Günü’nde kırmızı renkli biralmak istiyorsanız, biraz acele etmeniz gerekecek. Elbette ülkemizde’un resmi bir muattabı olmadığını da belirtmek gerekiyor. İnternet üzerinden OnePlus modellerini satın alabileceğiniz 3. parti satıcılar mevcut. Fakat bunlar da temel modelleri satıyorlar. Yani kırmızı renklimodelinin ülkemizde hiç satışa sunulmayacağını da söyleyebiliriz. Satışa sunulsa bile muhtemelen 14 Şubat’a kadar yetişmeyecektir. Bu durumda, illa da telefon almak istiyorum derseniz, pembe ve kırmızı tonlara sahip diğer modellere bakmanızı tavsiye ederiz.