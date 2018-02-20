Lavrov'dan açıklamalar: ABD'nin askeri varlığı barış getirmedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Amerika ve NATO’nun askeri varlığı uzun yıllar Afganlara barış ve istikrar getirmedi' dedi

Lavrov'dan açıklamalar: ABD'nin askeri varlığı barış getirmedi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistanlı mevkidaşı Muhammed Asif ile bir araya geldi. Bakan Lavrov düzenlenen ortak basın toplantısında Afganistan’ın kuzeyi ve doğusunda bulunan DAEŞ militanlarının varlığının oldukça ciddi olduğunu ve Afganistan’dan Rusya’ya, militanların geçmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Lavrov ayrıca Rusya ve Pakistan’ın dağlık bölgelerdeki terörle mücadele operasyonlarında iş birliği yapmak için ortak tatbikatlara devam edeceğini dile getirdi.


'UYUŞTURUCU TEHDİDİ KONUSUNDA ORTAK BİR ENDİŞEMİZ VAR'


Amerika’nın, Afganistan’da bulunmasının ülkeye barış getirmediğine vurgu yapan Lavrov, “Afganistan’ın kuzeyindeki ve doğusunda DAEŞ konumlarının güçlendirilmesi ve bu ülkedeki güvenlik durumunun bozulması, terörist faaliyetin gelişmesi ve uyuşturucu tehdidi konusunda ortak bir endişemiz var.

Maalesef bunu belirtmek zorundayız ki, Amerika’nın ve NATO’nun askeri varlığı uzun yıllar Afganlara barış ve istikrar getirmedi" diye konuştu.

Ayrıca Sergey Lavrov Rusya’nın, Afganistan’daki kime ait olduğu bilinmeyen helikopterler hakkında ABD’den bir açıklama beklediğini söyledi.

İHA


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