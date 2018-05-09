Le Pain Quotidien Anneler Günü’nde anneleri unutmuyor



Le Pain Quotidien hakkında

Nazlı Erdol

Organik ekmekleriyle doğal lezzetlerin adresi Le Pain Quotidien, birbirinden lezzetli ve sağlıklı seçenekler içeren kahvaltısı ile Anneler Günü’nde tüm anneleri ve çocukları kahvaltıya bekliyor. Ayrıca, kahvaltıya gelen anneleri unutmayıp doğal reçellerinden hediye ediyor.Le Pain Quotidien markası Belçikalı şef’un yemeğe duyduğu tutkunun yanı sıra lezzete ve kaliteye verdiği önemle ortaya çıktı. Coumont, Belçika’da küçük bir çocukken, sayısız saatlerini sandalyesinin üzerinde, büyükannesinin ekmek yapışını izleyerek geçirirdi. Daha sonra Brüksel’de genç bir şef olan Alain Coumont, çalıştığı restoran için uygun ekmeği bulamayınca kaliteye olan tutkusuyla çocukluğunun ekmeklerini yapabilmek için küçük bir fırın açmaya karar verdi ve ilk fırınını Brüksel’de açtı. Fırınının adını ‘taze, günlük ekmek‘ anlamına gelen ‘Le Pain Quotidien’ koydu ve Brükselliler tarafından büyük beğeni topladı.Coumont sadece ekmek üretmekle kalmadı, özel ve lezzetli ekmekleri ile birlikte sunabileceği çorba, salata ve tartine servisine de başladı. Daha sonra bir sokak pazarından uzun ahşap bir masa alarak misafirlerine yemek servis etmeye başlayınca, Le Pain Quotidien’in topluluğa açık ilk “paylaşılan masa”sı da böylece kurulmuş oldu. İlk mağazasını 1990’da Brüksel’de açan Le Pain Quotidien, bugün 19 farklı ülkede, 146 mağazasıyla faaliyet gösteriyor.’nın ünlü cafe zinciri Le Pain Quotidien,’de ise ilk mağazasını 2006 yılında’de açtı. 2007’deAVM ve Eylül 2010 itibari ile de’de ve en son Buyaka AVM'de açtığı mağazaları ile bugün toplam 4 mağazasında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.