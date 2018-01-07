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Le Pen’in partisi isim değiştiriyor

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin (FN) lideri Marine Le Pen, partisinin isim değişikliği ile ilgili tartışmaların 11 Mart’ta yapılacak kongrede ele alınacağını ve gelecek teklifler arasından partinin yeni isminin belirlenebileceğini bildirdi

Le Pen’in partisi isim değiştiriyor
Partisinin bir süredir yürüttüğü yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında ülkenin kuzeybatısında bulunan Alençon kentine gelen Le Pen, açıklamalarda bulundu.

80 SORULUK ANKET


Le Pen, göreve geldiği 2011 yılından itibaren Ulusal Cephe’yi değişim ve dönüşüm sürecine soktuklarını belirterek, bu çerçevede 80 sorudan oluşan bir anketin parti üyelerine gönderildiğini ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyledi.

Ankete katılım oranını "inanılmaz" olarak yorumlayan Le Pen, şimdiye kadar 27 bin kişinin soruları yanıtladığına işaret etti.

'PARTİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ TAMAMLAMALIDIR'


Le Pen, "Ulusal Cephe’yi değiştiriyorsak, ismini de değiştirmeliyiz. Parti zafer şansını yakalayabilmek için dönüşüm sürecini tamamlamalıdır." ifadesini kullandı.

Le Pen, partisinin 11 Mart’ta yapılacak kongre sonrası yeni bir sürece gireceğine değinerek, muhalefet partisi olmaktan çıkıp iktidar partisine dönüşeceklerini iddia etti.

'YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK'


Avusturya, Polonya ve Macaristan’da aşırı sağcı partilerin seçim zaferlerini hatırlatan Le Pen, bu yükselişin devam edeceğini ve gelecek yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağ partilerin mutlak başarı sağlayacağını kaydetti.


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