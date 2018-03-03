Leagoo S9 ile tanışın

Adem Özdoğan

Son zamanlarda birçok Çinli akıllı telefon üreticisi farklı tasarımlara sahip ürünlerini ile adından söz ettiriyor. Bu üreticilerden biri olan Leagoo, üst tarafından çentik bulunan S9 modelini görücüye çıkardı. Ürün,kapsamındaile sponsorluk yapılarak takımın efsane eski kaptanile ziyaretçileri karşıladı. Telefon ve imzalı forma çekilişi ile sunulan lansman ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.Leagoo S9 modeliboyutundapiksel çözünürlükte ekran ile gelirken,yonga seti üzerinde hayat buluyor.ile gelen modelkapasiteli bir batarya ile uzun bir pil ömrü sunuyor.Kamera bölümünde iseçözünürlüğünde çift arka kamera ile geliyor. Ön bölümde iseçözünürlüğünde LED flaşlı kamera bulunuyor. En çok göze çarpan özelliği ise Face Access adı alan yüz tarama modu öne çıkıyor. Ürünile kutudan hazır bir şekilde kullanıcıya ulaşıyor.Önümüzdeki aylarda piyasada olacak olan ürünün fiyatı hakkında ise henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.