Leagoo S9 ile tanışın

Son zamanlarda birçok Çinli akıllı telefon üreticisi farklı tasarımlara sahip ürünlerini ile adından söz ettiriyor. Bu üreticilerden biri olan Leagoo, üst tarafından çentik bulunan S9 modelini görücüye çıkardı. Ürün, MWC 2018
kapsamında Tottenham Hotspur
ile sponsorluk yapılarak takımın efsane eski kaptan Ledley King
ile ziyaretçileri karşıladı. Telefon ve imzalı forma çekilişi ile sunulan lansman ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Leagoo S9 modeli 5.85 inç
boyutunda 1512×720
piksel çözünürlükte ekran ile gelirken, MediaTek MT6750
yonga seti üzerinde hayat buluyor. 32GB depolama kapasitesi ve 4GB RAM
ile gelen model 3300mAh
kapasiteli bir batarya ile uzun bir pil ömrü sunuyor.
Kamera bölümünde ise 13MP+2MP
çözünürlüğünde çift arka kamera ile geliyor. Ön bölümde ise 8MP
çözünürlüğünde LED flaşlı kamera bulunuyor. En çok göze çarpan özelliği ise Face Access adı alan yüz tarama modu öne çıkıyor. Ürün Android 8.1 Oreo
ile kutudan hazır bir şekilde kullanıcıya ulaşıyor.
Önümüzdeki aylarda piyasada olacak olan ürünün fiyatı hakkında ise henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.
Adem Özdoğan