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Leagoo S9 ile tanışın

Çinli üretici Leagoo S9 modelini iPhone X modeline benzer bir çentik ile donatarak tanıtıma sundu.

Leagoo S9 ile tanışın
Son zamanlarda birçok Çinli akıllı telefon üreticisi farklı tasarımlara sahip ürünlerini ile adından söz ettiriyor. Bu üreticilerden biri olan Leagoo, üst tarafından çentik bulunan S9 modelini görücüye çıkardı. Ürün, MWC 2018 kapsamında Tottenham Hotspur ile sponsorluk yapılarak takımın efsane eski kaptan Ledley King ile ziyaretçileri karşıladı. Telefon ve imzalı forma çekilişi ile sunulan lansman ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Leagoo S9 modeli 5.85 inç boyutunda 1512×720 piksel çözünürlükte ekran ile gelirken, MediaTek MT6750 yonga seti üzerinde hayat buluyor. 32GB depolama kapasitesi ve 4GB RAM ile gelen model 3300mAh kapasiteli bir batarya ile uzun bir pil ömrü sunuyor.

Kamera bölümünde ise 13MP+2MP çözünürlüğünde çift arka kamera ile geliyor. Ön bölümde ise 8MP çözünürlüğünde LED flaşlı kamera bulunuyor. En çok göze çarpan özelliği ise Face Access adı alan yüz tarama modu öne çıkıyor. Ürün Android 8.1 Oreo ile kutudan hazır bir şekilde kullanıcıya ulaşıyor.

Önümüzdeki aylarda piyasada olacak olan ürünün fiyatı hakkında ise henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.


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