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LeBron James istedi, seri 3-0'a geldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları konferans yarı finalinde Toronto Raptors'ı 105-103 yenen Cleveland Cavaliers seride 3-0 öne geçti

LeBron James istedi, seri 3-0'a geldi
NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final üçüncü maçında son saniye basketiyle Cavaliers'a galibiyeti getiren LeBron James, 38 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle maçı tamamladı.
 
Ev sahibi ekipte Kevin Love 21 sayı, 16 ribauntla "double double" yaparken, Kyle Korver 18 sayıyla oynadı.
 
Raptors'da Kyle Lowry'nin 27, Ogugua Anunoby'nin 18 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.
 

CELTICS UZATMALARDA KAZANDI

 
Deplasmanda Philadelphia 76ers ile karşılaşan Boston Celtics, uzatmalara giden maçta rakibini 101-98 yenerek seride 3-0 öne geçti.
 
Mücadelede 24 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle oynayan Jayson Tatum takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Terry Rozier 18, Jaylen Brown 16 sayıyla skora katkıda bulundu.
 
76ers'ta 27 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 14 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistlik performans ortaya koydu.
 
Ev sahibi ekipte Joel Embiid, 22 sayı, 19 ribauntla "double double" yaptı.


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