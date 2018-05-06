LeBron James istedi, seri 3-0'a geldi

CELTICS UZATMALARDA KAZANDI

Can Hakman

larına 2 maçla devam edildi.yarı final üçüncü maçında son saniye basketiylea galibiyeti getiren, 38 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle maçı tamamladı.Ev sahibi ekipte Kevin Love 21 sayı, 16 ribauntla "double double" yaparken, Kyle Korver 18 sayıyla oynadı.Raptors'da Kyle Lowry'nin 27, Ogugua Anunoby'nin 18 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.Deplasmanda Philadelphia 76ers ile karşılaşan Boston Celtics, uzatmalara giden maçta rakibini 101-98 yenerek seride 3-0 öne geçti.Mücadelede 24 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle oynayan Jayson Tatum takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Terry Rozier 18, Jaylen Brown 16 sayıyla skora katkıda bulundu.76ers'ta 27 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 14 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistlik performans ortaya koydu.Ev sahibi ekipte Joel Embiid, 22 sayı, 19 ribauntla "double double" yaptı.