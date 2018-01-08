Leicester City'de Iheanacho satış listesine konuldu

Erdinç Şahin

The Sun gazetesi adı'la geçen Nijeryalı golcü'nunyönetimi tarafından gözden çıkarıldığını yazdı.25 milyon pound karşılığında'den transfer edilen oyuncunun Teknik direktör'in gözüne giremediği belirtilen haberdeve'nin yanında forma şansı bulamayan oyuncunun satış listesine konulduğu belirtildi.'la oynananmaçında 10 dakika forma giyen 21 yaşındaki oyuncu'de sadece 2 maçta ilk 11'de görev almıştı.Leicester City'nin'danettiği'den sonra forma şansı iyice azalan Iheanacho'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Yönetimin Nijeryalı oyuncunun transferini 'Pahalı bir hata' olara değerlendirildiği belirtildi.Iheanacho, Leicester City'den haftalık 115 bin pound maaş oluyor. Oyuncunun sözleşmesi ise 5 yıllık.Iheanacho'yla Beşiktaş'ın yanı sırave'da ilgileniyor.