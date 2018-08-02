Lemur türlerinin çoğunun nesli tükenme tehlikesinde

BBC'nin haberine göre, Global Vahşi Hayatı Koruma Derneği'nden Primat Uzman Grubu Başkanı Russ Mittermeier yaptığı açıklamada, yürüttükleri araştırma sonucunda Afrika'nın doğusundaki Madagaskar Adası'ndaki lemurların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Araştırmada Madagaskar'a özgü olduğu bilinen 111 lemur türünden 105'inin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğu ifade edildi.

Kaçak avcılık etkili oldu

Primat Uzman Grubu Başkan Yardımcısı Christoph Schwitzer, kaçak avcılığın lemurların sayısının azalmasında büyük etkisi olduğunu vurguladı.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) hazırladığı "lemur eylem planı"nın bu memelilerin koruma altına alınması açısından önemli olduğuna dikkati çeken Schwitzer, bu eylem planı sayesinde daha fazla yardım, kaynak ve bağış toplanabileceğini söyledi.

AA