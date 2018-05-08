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Lena Erdil şampiyonluk için Japonya’da

2018 PWA Dünya Rüzgar Şampiyonası'na katılmak için Japonya'ya giden Lena Erdil, turnuvada şampiyonluk hedefliyor. 2018 PWA Dünya Rüzgar Şampiyonası 10-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Lena Erdil şampiyonluk için Japonya’da
Ülkemizi rüzgar sörfünde başarı ile temsil eden Lena Erdil, PWA Dünya  Rüzgar Şampiyonası için Japonya'ya gitti. 10-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Japonya'nın Yokosuka kentinde gerçekleşecek olan 2018 PWA Dünya Rüzgar Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan Lena Erdil, yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi.

Lena Erdil, bu yoğun dönemin ardından slalom dalında katılacağı yarışmada şampiyonluk hedefliyor.
 

LENA ERDİL KİMDİR?


Dünyanın önde gelen kadın rüzgar sörfçüleri arasında yer alan Lena Erdil, 2018 yılında da rüzgarın ve yeni zaferlerin peşinde dünyayı dolaşacak. 2016 yılında IFCA Dünya Şampiyonluğu, PWA Vice Worldchampion ve Türkiye Şampiyonluğu kazanan, 2017 yılında da Türkiye Şampiyonluğu'nu kimseye bırakmayan Lena Erdil, kazandığı başarılar ile dünyanın rüzgar sörfü branşında en hızlı kadınlarından biri olarak gösterilmektedir.


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