Lenovo Miix 630 ön inceleme

1.3 KG
ağırlığında ve oldukça ince yapıda olan Lenovo Miix 630, 1920×1280
çözünürlük sunan 12.3 inch
değerde dokunmatik ekrana sahip.
Tableti isterseniz yanında gelen klavyesiyle bir laptop
gibi kullanabilir, isterseniz de tek başına kullanabilirsiniz. Bu arada, klavyenin hemen sağ tarafında yer alan basınca duyarlı kalem
de oldukça dikkat çekici. Bu kalem sayesinde ve cihazdaki yazılımların da yardımıyla çizimler yapabilir, hızlıca notlar alabilirsiniz.
Gücünü Snapdragon 835’ten
alan tablet, önde 5, arka tarafta da 13MP
değerde kameralara sahip. Ayrıca bir de sim yuvası bulunuyor. Böylelikle Wi-Fi ağa ihtiyaç duymadan, istediğiniz her yerden yüksek hızda internet bağlantıları gerçekleştirebilirsiniz.
Tek şarj ile 20 saate kadar
kullanım imkanı sunan tablet, özellikle öğrenciler ve çalışanlar için tercih edilebilir ürünler arasında görünüyor. Tabii daha fazla detayı, ürünü inceleme fırsatına eriştiğimizde sizlerle paylaşacağız.
Adem Özdoğan