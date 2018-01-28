Lenovo Miix 630 ön inceleme

Adem Özdoğan

ağırlığında ve oldukça ince yapıda olançözünürlük sunandeğerde dokunmatik ekrana sahip.Tableti isterseniz yanında gelen klavyesiyle birgibi kullanabilir, isterseniz de tek başına kullanabilirsiniz. Bu arada, klavyenin hemen sağ tarafında yer alande oldukça dikkat çekici. Bu kalem sayesinde ve cihazdaki yazılımların da yardımıyla çizimler yapabilir, hızlıca notlar alabilirsiniz.Gücünüalan tablet,değerde kameralara sahip. Ayrıca bir de sim yuvası bulunuyor. Böylelikle Wi-Fi ağa ihtiyaç duymadan, istediğiniz her yerden yüksek hızda internet bağlantıları gerçekleştirebilirsiniz.kullanım imkanı sunan tablet, özellikle öğrenciler ve çalışanlar için tercih edilebilir ürünler arasında görünüyor. Tabii daha fazla detayı, ürünü inceleme fırsatına eriştiğimizde sizlerle paylaşacağız.