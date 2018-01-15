Lenovo Thinkpad X1 ön inceleme

Adem Özdoğan

katılan önemli isimlerden bir tanesi de. Firma, yeni tablet bilgisayar modellerinden özellikleile dikkatleri üzerine topluyor. Bu ürün, oldukça şık ve kullanışlı bir tasarıma sahip. Gayet ince ve rahatlıkla taşınabiliyor. Ek olarak, farklı pozisyonlarda kullanmanız da mümkün.Ürünün ekranının arkasında yer verilen ayaklıklar sayesinde bir televizyon gibi kullanabilir, klavyesi sayesinde bir laptop gibi işlemlerinizi halledebilir, başarılı dokunmatik ekran performansının yanına bir de Lenovo’nun yenikalem desteğini ekleyebilirsiniz.8. nesilişlemci vegrafik çipine sahip olan bilgisayar,işletim sistemiyle geliyor. İş dosyalarınızdan internet gezintilerine, oyun ve sinema keyfinize kadar yapabileceğiniz birçok şey var. Üstelik bu ince ve hafif tablet,sunabiliyor.