Lenovo Z5 çok yakında resmen tanıtılacak

Lenoco CEO’su, Lenovo Z5’in tek şarjla 45 gün bekleme modunda kalabileceğini açıkladı. Bu iddia gerçeğe dönüşürse Z5 bu alanda tüm rakiplerini gölgede bırakacak.

Bildiğiniz gibi Lenovo çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefonu Z5’i resmen tanıtmaya hazırlanıyor. Lenovo Z5 henüz resmen tanıtılmadı fakat son günlerde gelen sızıntılar sayesinde telefonun teknik özellikleri ve tasarımı hakkında ilk detaylar ortaya çıktı. Bugün de Lenovo CEO’su telefon hakkında yeni detaylar paylaştı.

Eğer Cheng’in bu iddiası doğru çıkarsa Z5 bugün piyasada olan tüm telefonlardan daha uzun bir şarj ömrü sunacak. Telefonun batarya kapasitesi bilinmiyor ancak oldukça yüksek olacağını tahmin etmek zor değil. Ancak yüksek batarya kapasitesi de tek başına bu süreye ulaşmak için yeterli değil. O yüzden Lenovo’nun yeni telefonunda daha önce kullanılmamış bir batarya yönetim yazılımı kullanacağı tahmin ediliyor. Bu yazılımın makine öğrenme ve yapay zeka destekli olacağı söyleniyor.



