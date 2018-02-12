Lens İstanbul evleri için dev kampanya

KAMPANYAYA GÖRE EV FİYATLARI

Mine Bozkurt

Aydınoğlu Grup, Renium Yapı, Egal İnşaat, Mah İnşaat’ın ortaklığıyla kurulan Lens Yapı’nın inşa ettiği Lens İstanbul’da her keseye uygun ödeme planları hazırlandı. Bu ödeme planlarından en etkili olan yüzde 10 indirime ek, yüzde 50 peşin, yüzde 50 teslimde ödeme imkanı. Peşin alımlarda ise 1+1 dairelerin fiyatları 307 bin liradan başlıyor.Lens İstanbul’da 5 blokta bin 162 daire ve 85 mağaza var. Proje kapsamında semt dükkanları, restoranlar, kafeler ve spor merkeziyle mahalle kültürünün yansıması olan Lens Çarşı da bulunuyor.Lens İstanbul projesinin en büyük avantajı ise çarşının içerisinden çıkan metro durağı.Kadıköy ve Üsküdar metrosunu birbirine entegre eden Kurtköy metrosu sayesinde rahatlıkla Kadıköy’e hatta, Avrupa Yakası’na bile geçebilmek mümkün.Kurtköy Yenişehir bölgesinde Osmanlı Bulvarı hattında, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın karşısında, metro durağının üzerinde yer alan Lens İstanbul’da; yürüyüş parkuru, kreş, hobi bahçesi, sauna, 3 katlı kapalı otopark, SPA ve fitness salonu gibi hizmetler sunuluyor.Lens İstanbul’da yüzde 50 peşin, yüzde 50 teslimde ödeme, yüzde 10 indirim kampanyasına göre ev fiyatları şöyle:66.08-103.86 metrekare 1+1’ler 342 bin ila 476 bin lira,112,01-150,53 metrekare 2+1’ler 492 bin ila 776 bin lira,115,76-169,97 metrekare 2+1 dubleksler 586 bin ila 817 bin lira,177,81-209,98 metrekare 3+1 dubleksler 730 bin ila 1 milyon lira,288,53-359,47 metrekare 4+1 dubleksler 1 milyon 256 bin ila 1 milyon 544 bin lira.