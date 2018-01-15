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Leonardo DiCaprio Quentin Tarantino'nun yeni filminde rol alacak

ABD'li Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio yönetmen Quentin Tarantino'nun dünyanın hakkında en çok konuşulan seri katili olan Charles Manson'un hayatıyla ilgili filmde rol alacak.

Leonardo DiCaprio Quentin Tarantino'nun yeni filminde rol alacak
Variety'de yer alan habere göre Quentin Tarantino henüz ismini belirlemediği Charles Manson'un hayatıyla ilgili yeni filminde Leonardo DiCaprio ile anlaştığını açıkladı.

Margot Robbie de filmde Charles Manson'un 'ailesi'nin katlettiği ünlü yönetmen Roman Polanski'nin karısı Sharon
Tate karakterine hayat verecek..

Film, Leonardo DiCaprio'nun 2016'da Alejandro G. Iñárritu’nun The Revenant adlı filminden sonraki ilk işi olacak.

Leonardo DiCaprio ve Quentin Tarantino en son 2012 yılında Django Unchained filminde beraber çalışmıştı.


VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU


Quentin Tarantino'nun Tom Cruise ve Al Pacino gibi isimleri de kadrosunda görmek istediği ve bunun için çalışmalarda bulunduğu belirtiliyor.

Film, annesi 16 yaşında bir hayat kadınıyken doğan Charles Manson’ın çocuk yaşlarda annesinin cezaevine girmesi nedeniyle hırsızlık yaparak geçinmesini, sokaklarda yaşamasını ve 1969 yılında oyuncu ve model Sharon Tate'in Charles Manson'un ‘ailesi’ tarafından öldürülüşünü konu edinecek ve 9 Ağustos 2019 tarihinde vizyona girecek.


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