Leonardo DiCaprio Quentin Tarantino'nun yeni filminde rol alacak

Variety
'de yer alan habere göre Quentin Tarantino
henüz ismini belirlemediği Charles Manson
'un hayatıyla ilgili yeni filminde Leonardo DiCaprio
ile anlaştığını açıkladı.
Margot Robbie
de filmde Charles Manson
'un 'ailesi'nin katlettiği ünlü yönetmen Roman Polanski
'nin karısı Sharon
Tate
karakterine hayat verecek..
Film, Leonardo DiCaprio
'nun 2016'da Alejandro G. Iñárritu
’nun The Revenant
adlı filminden sonraki ilk işi olacak.
Leonardo DiCaprio
ve Quentin Tarantino
en son 2012 yılında Django Unchained
filminde beraber çalışmıştı.
Quentin Tarantino
VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU
'nun Tom Cruise
ve Al Pacino
gibi isimleri de kadrosunda görmek istediği ve bunun için çalışmalarda bulunduğu belirtiliyor.
Film, annesi 16 yaşında bir hayat kadınıyken doğan Charles Manson
’ın çocuk yaşlarda annesinin cezaevine girmesi nedeniyle hırsızlık yaparak geçinmesini, sokaklarda yaşamasını ve 1969
yılında oyuncu ve model Sharon Tate
'in Charles Manson
'un ‘ailesi’ tarafından öldürülüşünü konu edinecek ve 9 Ağustos 2019 tarihinde vizyona girecek.
Can Hakman