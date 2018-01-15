Leonardo DiCaprio Quentin Tarantino'nun yeni filminde rol alacak



VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

Can Hakman

'de yer alan habere görehenüz ismini belirlemediği'un hayatıyla ilgili yeni filmindeile anlaştığını açıkladı.de filmde'un 'ailesi'nin katlettiği ünlü yönetmen'nin karısıkarakterine hayat verecek..Film,'nun 2016'da’nunadlı filminden sonraki ilk işi olacak.veen son 2012 yılındafilminde beraber çalışmıştı.'nunvegibi isimleri de kadrosunda görmek istediği ve bunun için çalışmalarda bulunduğu belirtiliyor.Film, annesi 16 yaşında bir hayat kadınıyken doğan’ın çocuk yaşlarda annesinin cezaevine girmesi nedeniyle hırsızlık yaparak geçinmesini, sokaklarda yaşamasını veyılında oyuncu ve model'in'un ‘ailesi’ tarafından öldürülüşünü konu edinecek ve 9 Ağustos 2019 tarihinde vizyona girecek.